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Donald Trump pone en duda la presencia del JD Vance en las negociaciones con Irán

El presidente afirmó que las conversaciones presenciales tendrán lugar “muy pronto”

8 de abril de 2026 - 1:18 PM

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El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda este miércoles la presencia de su vicepresidente, JD Vance, en las negociaciones con Irán (Manuel Balce Ceneta)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda este miércoles la presencia de su vicepresidente, JD Vance, en las negociaciones con Irán, cuyo arranque está inicialmente previsto para el próximo viernes en Pakistán, debido a cuestiones de seguridad.

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“Tendremos a Steve Witkoff -enviado especial en Medio Oriente-, a Jared Kushner -yerno del mandatario-, a JD... tal vez a JD, no lo sé. Hay una cuestión de seguridad”, declaró Trump en una breve entrevista telefónica con el diario New York Post.

Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense, que se encuentra actualmente de visita en Hungría, se involucrara directamente en este tipo de negociaciones.

El presidente afirmó que las conversaciones presenciales tendrán lugar “muy pronto”, después del anuncio de una tregua de 14 días entre Irán y Estados Unidos mediada por Pakistán.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

Por su parte, el Gobierno paquistaní confirmó la participación de Irán en las negociaciones de paz con Estados Unidos tras una llamada de más de 45 minutos entre el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Aunque no está del todo claro, la base de la negociación para la cita del viernes parece ser un plan de diez puntos presentado por Teherán para poner fin a 40 días de guerra.

La propuesta iraní incluye el levantamiento de las sanciones internacionales y la retirada de las tropas estadounidenses de la región a cambio de un compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, vías estratégicas de crudo.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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