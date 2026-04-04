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Se dispara el precio de la gasolina en Estados Unidos a $4.10 por galón

La guerra en Oriente Medio sigue elevando el precio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz

4 de abril de 2026 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un vehículo pasa junto a un tablón de precios de la gasolina en una gasolinera de Filadelfia. (Matt Rourke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- El precio medio de la gasolina en Estados Unidos mantuvo este sábado su tendencia alcista hasta situarse en los $4.10 dólares por galón ($3.78 por litro), nivel no alcanzado desde 2022.

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Según datos de la Asociación Automovilística Americana (AAA), el promedio nacional se situó en esa cantidad, lo que supone más de un 37% de crecimiento desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

La guerra en Oriente Medio sigue disparando el precio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otra buena parte de gas natural.

California es el estado donde repostar resulta más caro: el galón de gasolina ya asciende a los $5.9.

Le sigue Hawái, donde se encuentra en $5.5 dólares; y el estado de Washington, donde está en $5.3.

Los estados del centro del país son los que registran un dato menor, situándose algunos de ellos por debajo de los $3.5 el galón.

Todos los días viendo el aumento en el costo de gasolina nos hace preguntarnos si podemos hacer algo para minimizar el impacto a nuestro bolsillo.Luis Rafael Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, ofreció varias recomendaciones para ahorrar combustible.“El que tenga la oportunidad de tomar ese tipo de transporte público en los pueblos que lo ofrezcan, mire, hay que tomarlo en consideración también”, sugirió.
1 / 17 | ¿Qué puedo hacer para ahorrar gasolina?. Todos los días viendo el aumento en el costo de gasolina nos hace preguntarnos si podemos hacer algo para minimizar el impacto a nuestro bolsillo. - Stephanie Rojas

El precio de la gasolina superó este martes la barrera psicológica de los $4 el barril por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania.

Entonces, el combustible llegó a superar los $5 por galón durante una semana.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la sesión este jueves por encima de los $100 dólares.

Los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, se dispararon un 11%, hasta $111.54 dólares el barril, al término de la última sesión de la semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó de nuevo este sábado a Irán al recordarle que quedan “48 horas” para que se complete el ultimátum que le había dado para abrir el estrecho de Ormuz o de lo contrario atacar sus centrales energéticas.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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