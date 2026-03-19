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Precio de la gasolina en Estados Unidos alcanza su nivel más alto desde 2022

El alza también impactó el precio del diésel y empujó a Washington a evaluar medidas de emergencia

19 de marzo de 2026 - 12:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
(AP Foto/Julio Cortez, Archivo) (Julio Cortez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este jueves los $3.88 (3,850 litros), el nivel más alto desde 2022, en medio de la guerra en Oriente Medio, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

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Esta cifra supone un incremento de 0.25 centavos en comparación a hace una semana, y de 0.95 centavos si se compara con el mes anterior, cuando se situaba en los $2.93, antes de que comenzara la guerra. Por su parte, el precio del diésel se sitúa hoy en $5 por galón, de acuerdo con la AAA.

Según medios especializados, la subida de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio ha contribuido a impulsar los precios del combustible. Los ataques contra infraestructuras energéticas clave en Oriente Medio aumentan el temor de una escasez global de suministro en el marco de la prolongación del conflicto bélico con Irán.

Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Un miembro del brazo armado del grupo de oposición kurdo-iraní Organización de Lucha del Kurdistán Iraní, conocido como Khabat, frente a una pared agujereada por la metralla que supuestamente fue dañada en un ataque de las milicias apoyadas por Irán en Irak la semana pasada en una base militar en las afueras de Irbil, Irak, lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Soldados israelíes operan junto a su unidad de artillería móvil en la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

Catar declaró el miércoles que los ataques con misiles iraníes dañaron una instalación clave para la exportación de gas natural licuado (GNL).

Para intentar frenar la subida del precio del crudo y del gas, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó este jueves que el Gobierno de Donald Trump estudia medidas de emergencia, como desbloquear petroleo iraní y usar sus propias reservas. El precio del preciado líquido ha subido un 46% en lo que va de mes, apoyado por la guerra en curso con Irán.

Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)Un puesto de helados en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo del Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)La gente disfruta de la puesta de sol con la vista del horizonte de la ciudad y el Burj Khalifa, en Dubai Creek Harbour en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair

Por otro lado, Trump suspendió ayer una ley que exige que todas las mercancías que viajen entre puertos estadounidenses se transporten en barcos nacionales. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el mandatario decidió suspender durante 60 días la Ley Jones para “mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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