Precios de la gasolina se disparan en Estados Unidos y Europa por conflicto en Oriente Medio

Nueva York- El precio medio de un galón de gasolina subió 11 centavos durante la noche en Estados Unidos, y los conductores en Europa hicieron cola para llenar sus depósitos de combustible, mientras la guerra envolvía Oriente Medio y los cargamentos de petróleo y gas quedaban varados en el Golfo Pérsico.

Dependiendo de la duración de la guerra, la subida de precios podría aumentar en las próximas semanas, y podría notarse más en las zonas dependientes de las importaciones.

“Ahora mismo, lo peor está en Europa, porque es un importador neto”, dijo Susan Bell, vicepresidenta de mercados de materias primas de Rystad Energy. Los precios del gasóleo se han disparado un 27% en Europa desde el viernes, con una subida de 62 céntimos por galón. “Ha subido sustancialmente, porque Europa está muy limitada en el suministro de gasóleo”.

En Estados Unidos, el galón de gasolina normal se vendía a $3.11 de media, según el club automovilístico AAA, lo que sorprendió a algunos conductores en el surtidor. Los precios de la gasolina ya estaban subiendo antes de que Estados Unidos lanzara sus ataques contra Irán, ya que las refinerías están cambiando a las mezclas de verano. Las mezclas de verano son más caras porque llevan aditivos que evitan que la gasolina se evapore con el calor, y los precios tienden a subir cuando aumenta la demanda de combustible en los meses de verano, explicó Aixa Díaz, portavoz de la AAA. A las presiones se suma la fuerte subida de los precios del crudo en los últimos días a causa de la guerra.

Anne Dulske pagó el martes 15 dólares más de lo habitual por llenar el depósito en una gasolinera de Jackson, Mississippi.

“Va a afectar a todo en nuestras vidas”, dijo. “Da mucho miedo, y golpea más cerca de casa de lo que la gente cree”.

Dulske, que dijo haber notado antes que los precios de la gasolina bajaban lentamente, calificó el aumento de sorprendente y dijo que le pilló desprevenida saber que Estados Unidos e Israel habían atacado Irán durante el fin de semana.

Los precios en una gasolinera de Fráncfort, Alemania, el lunes 2 de marzo de 2026. (Andreas Arnold/dpa vía AP) (Andreas Arnold)

“Estamos metidos de lleno en la subida del precio de la gasolina”, afirma Patrick DeHaan, responsable de análisis petrolíferos de GasBuddy, una empresa tecnológica que ayuda a encontrar gasolina barata. DeHaan estima que el precio de la gasolina podría subir aún más, pero duda que el precio alcance los 4 dólares el galón en Estados Unidos “Muchos estadounidenses parecen tener mucho pánico de que los precios puedan llegar a varios dólares por encima de eso, lo que en este momento, yo no diría que nada es imposible, pero ciertamente es bastante improbable sobre la base de los acontecimientos actuales”.

Aunque Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, componente clave de la gasolina, ni el país ni sus consumidores son inmunes a la subida de precios. El petróleo se negocia en un mercado mundial, por lo que las subidas de precios se dejan sentir incluso dentro de Estados Unidos. Además, el petróleo que se produce en Estados Unidos es sobre todo crudo ligero y dulce, y las refinerías de sus costas suelen estar preparadas para procesar crudo más pesado y agrio, por lo que se necesitan importaciones.

Los Estados que dependen en gran medida del petróleo y la gasolina importados están teniendo una experiencia más dolorosa con el aumento del coste del combustible, dijo Shon Hiatt, director de la Iniciativa Zage sobre el Negocio de la Energía de la Escuela de Negocios Marshall de la USC. California importa combustibles refinados, como gasolina, gasóleo y combustible para aviones, de Corea del Sur, China y, a veces, Oriente Medio, explicó.

“Tenemos un problema de seguridad energética en California. No pinta bien para nosotros”, dijo Hiatt. China compra petróleo a Irán y otras partes de Oriente Próximo, y con esos suministros limitados, “si se diera el caso, van a cortar cualquier venta de combustible refinado a California con toda seguridad.”

En un suburbio de París, los conductores esperaban en una cola de 15 coches para repostar en siete surtidores, que cobraban el martes unos 1.846 euros por litro de gasóleo.

“Me dirijo al campo y casi no me queda combustible”, dice Laurence Rihouay, cliente de una gasolinera. “Pero hay mucha gente aquí. Nunca suele haber tanta”.

El martes, los precios del petróleo se dispararon a niveles no vistos en más de un año cuando Irán lanzó una serie de ataques de represalia, incluido un ataque con drones contra la embajada estadounidense en Arabia Saudí.

Irán también ha atacado instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí, y ha interrumpido el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado, disparando los precios mundiales del petróleo y el gas natural.

En Francia, los conductores tomaban precauciones.

“Con Irán y el estrecho de Ormuz efectivamente bloqueados, está causando alarma en todas partes y haciendo subir los precios del petróleo”, dijo Abdelilah Khalil, que estaba consiguiendo gasolina en una estación en las afueras de París. “Cunde el pánico, todo el mundo está preocupado, y creo que por eso mucha gente corre a las gasolineras a repostar”.

El presidente Donald Trump abordó la subida de los precios en declaraciones en el Despacho Oval el martes. “Tenemos unos precios del petróleo un poco altos por un tiempo, pero tan pronto como esto termine, esos precios van a bajar, creo, más bajos que incluso antes”, dijo. Más tarde dijo en las redes sociales que, en caso necesario, la Marina estadounidense escoltaría a los petroleros a través del estrecho de Ormuz. También ordenó a la U.S. International Development Finance Corp. que proporcionara un seguro contra riesgos políticos a los petroleros que transportaran petróleo y otras mercancías a través del Golfo Pérsico “a un precio muy razonable”.

El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria, advirtió en la televisión estatal iraní que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz. (Kamran Jebreili)

En Jackson, Mississippi, Brody Wilkins estaba llenando bidones de gasolina cuando se dio cuenta de que los precios habían subido a 2,99 dólares el galón. Wilkins, que trabaja para una empresa de jardinería y construcción, dijo que le preocupa cómo afectará el aumento al negocio.

“Usamos gas sin parar”, dijo Wilkins. “No sé cuánto va a durar esto, pero espero que no mucho”.

El crudo estadounidense de referencia subió un 8.6%, hasta 77.36 dólares el barril, el martes. El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 6.7%, hasta $81.29 el barril. Los precios mundiales del petróleo se dispararon al inicio de la semana por la preocupación de que la guerra obstruya el flujo mundial de crudo.

El precio del crudo es el factor que más influye en lo que pagan los conductores estadounidenses por el combustible. Y el encarecimiento del petróleo suele notarse en el surtidor en un par de semanas como máximo.

En Burlington, Massachusetts, los precios en una gasolinera rozaron los 4 dólares el martes.

Erin Kelly calificó el precio de “elevado” y dijo que pagó más de 5 dólares por la gasolina premium. Ella estaba conduciendo el coche de su padre el martes, mientras que el suyo está recibiendo reparaciones y dijo que espera tener su coche de nuevo pronto para que pueda volver a pagar por el gas regular.