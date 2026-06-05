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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cae en Luquillo uno de los más buscados de Carolina por asesinato ocurrido en 2019

Contra Roberto Sosa Rodríguez, de 38 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $2 millones

5 de junio de 2026 - 12:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roberto Sosa Rodríguez, de 38 años. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía y del Servicio de Alguaciles arrestaron el jueves en Luquillo a un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área de Carolina por un asesinato ocurrido en 2019.

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Contra Roberto Sosa Rodríguez, de 38 años, pesaba una orden de arresto, expedida el 26 de mayo de este año, con una fianza de $2 millones.

Según la Policía, los hechos que se le imputan ocurrieron el 21 de febrero de 2019, cuando Sosa Rodríguez presuntamente realizó varios disparos desde un vehículo en movimiento, ocasionándole la muerte a José Negrón Pagán.

Sosa Rodríguez fue arrestado a eso de las 3:20 p.m. en el área de los kioscos de Luquillo.

Posteriormente, fue llevado ante la jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, quien diligenció la orden de arresto.

El imputado no prestó la fianza impuesta, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correccional 705 de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Nueva YorkServicio de Alguaciles federalCarolinaAsesinatosLuquillo
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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