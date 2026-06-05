Cae en Luquillo uno de los más buscados de Carolina por asesinato ocurrido en 2019

Agentes de la Policía y del Servicio de Alguaciles arrestaron el jueves en Luquillo a un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área de Carolina por un asesinato ocurrido en 2019.

Contra Roberto Sosa Rodríguez, de 38 años, pesaba una orden de arresto, expedida el 26 de mayo de este año, con una fianza de $2 millones.

Según la Policía, los hechos que se le imputan ocurrieron el 21 de febrero de 2019, cuando Sosa Rodríguez presuntamente realizó varios disparos desde un vehículo en movimiento, ocasionándole la muerte a José Negrón Pagán.

Sosa Rodríguez fue arrestado a eso de las 3:20 p.m. en el área de los kioscos de Luquillo.

Posteriormente, fue llevado ante la jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, quien diligenció la orden de arresto.