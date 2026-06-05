Enmascarados le roban vehículo a una mujer, la llevan a un cajero y la abandonan en Bayamón
La perjudicada se encontraba dentro de su auto cuando otro carro la impactó
5 de junio de 2026 - 11:45 AM
5 de junio de 2026 - 11:45 AM
Una mujer fue víctima de un “carjacking” este viernes, en Bayamón, luego de que cuatro personas enmascaradas y armadas la despojaran de su vehículo, la llevaran a un cajero automático y luego la dejaran abandonada en medio de la carretera.
Según la Policía, la querellante indicó que se encontraba dentro de su Toyota Corolla en la PR-879, intersección con la PR-812, en el sector Los Ocasio, del barrio Guaraguao, cuando un auto blanco impactó la parte frontal de su vehículo.
Acto seguido, del auto se bajaron cuatro personas enmascaradas y portando armas de fuego.
Los individuos entonces la amenazaron, la despojaron de su teléfono celular y le ordenaron que se montara en la parte posterior del vehículo.
Posteriormente, los asaltantes condujeron hasta un cajero automático del Banco Popular en el área de Bayamón, donde retiraron $500 de la tarjeta de la víctima.
Luego, de acuerdo con las autoridades, los individuos bajaron a la perjudicada del vehículo y la dejaron abandonada en medio de la vía de rodaje.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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