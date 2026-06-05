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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enmascarados le roban vehículo a una mujer, la llevan a un cajero y la abandonan en Bayamón

La perjudicada se encontraba dentro de su auto cuando otro carro la impactó

5 de junio de 2026 - 11:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un “carjacking” este viernes, en Bayamón, luego de que cuatro personas enmascaradas y armadas la despojaran de su vehículo, la llevaran a un cajero automático y luego la dejaran abandonada en medio de la carretera.

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Según la Policía, la querellante indicó que se encontraba dentro de su Toyota Corolla en la PR-879, intersección con la PR-812, en el sector Los Ocasio, del barrio Guaraguao, cuando un auto blanco impactó la parte frontal de su vehículo.

Acto seguido, del auto se bajaron cuatro personas enmascaradas y portando armas de fuego.

Los individuos entonces la amenazaron, la despojaron de su teléfono celular y le ordenaron que se montara en la parte posterior del vehículo.

Posteriormente, los asaltantes condujeron hasta un cajero automático del Banco Popular en el área de Bayamón, donde retiraron $500 de la tarjeta de la víctima.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

Luego, de acuerdo con las autoridades, los individuos bajaron a la perjudicada del vehículo y la dejaron abandonada en medio de la vía de rodaje.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingBayamón
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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