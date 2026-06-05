Choque y disparos: conductor escapa ileso de intento de “carjacking” en Bayamón
El perjudicado se encontraba en la PR-167 cuando fue impactado por un Hyundai Elantra
5 de junio de 2026 - 8:50 AM
5 de junio de 2026 - 8:50 AM
Un conductor escapó ileso este viernes de un intento de “carjacking” en Bayamón, luego de que un individuo encapuchado le apuntara con un arma de fuego y realizara varios disparos, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el querellante indicó que se encontraba en la PR-167, en el barrio Buena Vista, cuando un Hyundai Elantra impactó la parte posterior de su Nissan Sentra.
Acto seguido, del Hyundai se bajó un individuo encapuchado, quien le apuntó con un arma de fuego y disparó en varias ocasiones.
La Policía indicó que el conductor intentó huir, perdió el control del vehículo y chocó. Posteriormente, los sospechosos abandonaron el lugar.
El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: