Asaltan a taxista en Santurce y le roban prendas valoradas en más de $20,000
El querellante se detuvo para dejar a una turista cuando tres individuos armados se le acercaron
5 de junio de 2026 - 7:27 AM
5 de junio de 2026 - 7:27 AM
Un taxista reportó haber sido asaltado por tres individuos armados en la madrugada del viernes, mientras se encontraba en la marginal Baldorioty de Castro, intersección con Duffaut Plaza, en Santurce, informó la Policía.
De acuerdo con el informe preliminar, el querellante relató que se detuvo en el lugar para dejar a una turista en su destino cuando los individuos se le acercaron.
Posteriormente, los asaltantes, quienes portaban armas de fuego, lo amenazaron y lo despojaron de una cadena tipo cubana valorada en $15,000, una pulsera de cinco quilates valorada en $5,000, un reloj Invicta valorado en $1,000, documentos personales y $500 en efectivo.
Las autoridades indicaron que tras el robo los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al perjudicado.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la investigación.
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