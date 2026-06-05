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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan a taxista en Santurce y le roban prendas valoradas en más de $20,000

El querellante se detuvo para dejar a una turista cuando tres individuos armados se le acercaron

5 de junio de 2026 - 7:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Federación de Taxistas busca regular los servicios de transportación. (GFR Media)
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la investigación.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un taxista reportó haber sido asaltado por tres individuos armados en la madrugada del viernes, mientras se encontraba en la marginal Baldorioty de Castro, intersección con Duffaut Plaza, en Santurce, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el querellante relató que se detuvo en el lugar para dejar a una turista en su destino cuando los individuos se le acercaron.

Posteriormente, los asaltantes, quienes portaban armas de fuego, lo amenazaron y lo despojaron de una cadena tipo cubana valorada en $15,000, una pulsera de cinco quilates valorada en $5,000, un reloj Invicta valorado en $1,000, documentos personales y $500 en efectivo.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

Las autoridades indicaron que tras el robo los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al perjudicado.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la investigación.

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Breaking NewsRobosExpreso Román Baldorioty de CastroSanturce
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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