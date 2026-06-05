Policía espera por datos bancarios y celulares en búsqueda de tres desaparecidos en Vega Baja

( Suministrada por la Policía )

La Policía espera por información bancaria y gestiones de triangulación de celulares para reconstruir los últimos movimientos de tres hombres desaparecidos en Vega Baja, luego de que uno de los vehículos vinculados al caso fuera hallado quemado.

El teniente José Cruz Marrero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, indicó, en entrevista con Radio Isla (1320 AM) que los investigadores aguardan por órdenes judiciales dirigidas a instituciones bancarias para conocer si Benjamín Fontánez, Cristian Castillo y Carlos Hernández realizaron transacciones electrónicas después de la última vez que fueron vistos.

Según el director, hasta el momento, las autoridades tienen información de transacciones realizadas el jueves por Fontánez en una gasolinera en Río Grande, otra en Dorado y en un centro comercial en Vega Alta.

Cruz Marrero explicó que también se han realizado gestiones para la triangulación de los teléfonos celulares de los tres hombres.

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“Al momento, no tenemos más visuales. Se han hecho gestiones para la triangulación de estos celulares, pero no hay movimiento de estos tres jóvenes posterior al viernes”, indicó el teniente.

El oficial explicó que, en casos de personas desaparecidas, las compañías de telefonía pueden facilitar información por tratarse de una emergencia. Sin embargo, dijo que los teléfonos no han registrado actividad.

“Se entiende que están apagados”, añadió.

Del motel Molino Rojo a Ojo de Agua

Como parte de la pesquisa, Cruz Marrero indicó que, tras comenzar la investigación, supieron que el jueves, 28 de mayo, Fontánez sostuvo una videollamada con su pareja desde el motel Molino Rojo, en Vega Baja.

“La llamó desde el motel Molino Rojo en Vega Baja”, indicó Cruz Marrero. “Ella vio que estaba Carlos y un tercero, que es Cristian, informó.

Según el oficial, los investigadores observaron vídeos de cámaras de seguridad en los que se les ve salir del motel el viernes, 29 de mayo, a eso de las 2:15 p.m.

Los hombres viajaban en un Nissan Xterra, de Fontánez, seguido por un Toyota Corolla, de Castillo, según la información ofrecida por el teniente.

Cruz Marrero explicó que luego se dirigieron a la comunidad Ojo de Agua, donde hay un manantial que se ha convertido en una atracción turística.

“Desde entonces, no han tenido más comunicación con ellos, según lo que se sabe al momento”, añadió.

Vehículo quemado y búsqueda en zona boscosa

Posteriormente, a las 3:50 a.m. del sábado, 30 de mayo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado en el kilómetro 12.4 de la PR-160, en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja.

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Vehículo quemado en Vega Baja. (Suministrada)

Tras extinguir el fuego, las autoridades identificaron el vehículo como el Nissan Xterra perteneciente a Fontánez. Hasta ese momento, el auto no había sido reportado como robado, hurtado ni desaparecido.

Cruz Marrero sostuvo que la búsqueda se concentra en el área de Almirante Sur, cerca de donde fue encontrado el vehículo quemado.

“Es un área extensa, en su mayoría boscosa, que llega a colindar con Morovis. Estamos dividiendo la búsqueda en cuadrantes, con unos drones, para peinar más o menos el área donde fue localizado el vehículo”, detalló.

“También se ha concentrado en Ojo de Agua, donde fueron vistos por última vez”, afirmó.

El teniente añadió que las autoridades han realizado entrevistas a residentes cercanos en Ojo de Agua, pero no ha surgido información sobre el paradero de los tres hombres. Hasta el momento, la Policía tampoco ha recibido información confidencial relacionada con la pesquisa.

Intentan identificar a mujer vista en visuales del motel

Como parte de la investigación, las autoridades además intentan identificar a una mujer que aparece en visuales del motel.

Cruz Marrero confirmó, además, que Fontánez, residente en Fajardo, posee expediente criminal por daños agravados y amenazas del año 2022, mientras Castillo, residente en Florida, tiene expediente por sustancias controladas.

Hernández, residente en Río Grande, no tiene expediente criminal, aunque contaba con licencia de portación de arma. Sobre este último, el teniente indicó que las autoridades realizaron una búsqueda en su residencia y no localizaron el arma.

“Según narra su mamá, siempre andaba con su arma en posesión”, dijo Cruz Marrero.