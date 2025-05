Adiós al Golfo Pérsico: Donald Trump planea cambiar su nombre por el “Golfo Arábigo”

Washington - El presidente Donald Trump planea anunciar durante su viaje a Arabia Saudí de la próxima semana que Estados Unidos ahora se referirá al golfo Pérsico como golfo Arábigo o golfo de Arabia, según informaron el martes dos funcionarios federales a The Associated Press.

Los dos funcionarios federales hablaron con The Associated Press el martes bajo condición de anonimato a fin de discutir asuntos delicados. La Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a mensajes en busca de comentarios.