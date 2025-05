Washington — Una evaluación de inteligencia de Estados Unidos recientemente desclasificada confirma que los analistas de las agencias de espionaje estadounidenses no encontraron coordinación entre la pandilla Tren de Aragua y el gobierno venezolano, lo que contradice las declaraciones que el gobierno del presidente Donald Trump utilizó para justificar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros y deportar a inmigrantes venezolanos.

El memorando con partes censuradas del Consejo Nacional de Inteligencia muestra que no hay indicios de que el presidente venezolano Nicolás Maduro u otros funcionarios de alto rango del gobierno de la nación sudamericana estén dirigiendo las acciones del Tren de Aragua, una pandilla que se originó en una prisión de Venezuela. Esto es así incluso cuando algunos funcionarios venezolanos de nivel medio a bajo pueden tener vínculos con la pandilla para obtener beneficios financieros, señala el documento.

“Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que el TDA opere, probablemente el régimen de Maduro no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo el movimiento y las operaciones del TDA en Estados Unidos”, se lee en el memorando que utiliza las siglas de Tren de Aragua. “Además, la mayoría del consejo juzga que la inteligencia que indica que los líderes del régimen están dirigiendo o facilitando la migración del TDA a Estados Unidos no es creíble”.