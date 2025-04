“El sueño americano no es el robo a mano armada. El sueño americano no es disparar armas. El sueño americano no es disparar contra agentes de policía. El sueño americano no es entrar en refugios para personas sin hogar y quitarles la documentación a personas inocentes y forzarlas al tráfico sexual”, dijo. “Ese no es el sueño americano, y no vamos a ser un refugio seguro para criminales”.