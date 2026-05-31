Turba del Capitolio de Estados Unidos solicita pagos del fondo “antiarmamentismo” de Donald Trump

WASHINGTON - David Johnston era un abogado con licencia cuando entró ilegalmente en el Capitolio con una turba de partidarios del presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021. Más de cinco años después, el hombre de Carolina del Sur se ofrece a ayudar a sus compañeros “J6ers” a solicitar pagos del nuevo fondo de casi $1,800 millones de la administración Trump para personas que afirman ser víctimas de un gobierno armado.

Lo hará a cambio de una tajada del 10% de cualquier premio, con un tope de $5,000 por cabeza.

“Creo que la narrativa está cambiando” sobre cómo se está contando la historia de ese día, dijo Johnston en un vídeo que publicó en las redes sociales. “Creo que nos están pasando cosas buenas”.

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Cientos de leales a Trump se declararon culpables de asaltar el Capitolio, admitiendo bajo juramento que infringieron la ley. Ahora indultados por Trump, muchos esperan sacar provecho de sus delitos recurriendo al fondo de conciliación de $1,776 millones destinado a compensar a los aliados del presidente republicano que creen que fueron perseguidos políticamente.

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Una reacción bipartidista contra el fondo y un bloqueo legal no han atenuado la respuesta festiva de los alborotadores del 6 de enero que claman por una parte del dinero de los contribuyentes. Algunos están reclamando aunque el gobierno no ha establecido un proceso de solicitud y un juez ha congelado la formación del fondo, al menos temporalmente.

Los manifestantes piden indemnizaciones

Los críticos del fondo lo ven como otro vehículo para que Trump y sus aliados blanqueen los acontecimientos del 6 de enero, justifiquen retroactivamente el asalto de la mafia a un pilar de la democracia estadounidense y recompensen a algunos de los seguidores más leales de Trump.

Jason Riddle, un veterano militar de New Hampshire que fue condenado a 90 días entre rejas tras ser declarado culpable de cargos por disturbios, rechazó públicamente un indulto de Trump. Asimismo, dijo que sería “ridículo” que él o cualquier otro alborotador del 6 de enero recibiera una compensación del Gobierno.

“Me encantaría tener dinero, pero no puedo aceptarlo. Eso me molestaría el resto de mi vida”, dijo. “No fuimos perseguidos inocentemente sólo por ser quienes somos o por votar a quien votamos. Fuimos perseguidos por cometer conductas delictivas en el Capitolio de Estados Unidos”.

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Muchos otros “J6ers” no comparten la reticencia de Riddle.

Un hombre de Florida que posó para fotos con el podio de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, argumentó en las redes sociales que merece ser compensado por el coste de su infamia. Un alborotador de Nueva Jersey descrito por los fiscales como simpatizante nazi saludó el fondo como “una buena noticia no sólo para los J6, sino para todas las víctimas del armamentismo”. Un tejano condenado a siete años de cárcel por asaltar el Capitolio con un tomahawk metálico celebró el fondo como una “venganza” para las “víctimas de la tiranía de Biden”, refiriéndose al presidente demócrata Joe Biden.

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Pamela Hemphill, residente en Oregón, condenada a 60 días de cárcel por su condena, rechazó un indulto de Trump, pero ha redactado una reclamación por escrito para recibir una indemnización del fondo. A diferencia de decenas de alborotadores que afirman ser víctimas de un gobierno convertido en arma por los demócratas, Hemphill culpa a Trump de sus problemas legales. Su carta de reclamación dice que busca una indemnización de $5 millones.

“No habría pasado por todo esto si Trump no hubiera mentido sobre el robo de las elecciones”, dijo durante una entrevista telefónica. “Es un resultado directo de sus mentiras que incluso yo estuviera allí ese día”.

El Fondo se enfrenta a retos jurídicos y políticos

Es una cuestión abierta si alguien condenado por un delito relacionado con disturbios en el Capitolio podría ser elegible para recibir pagos de un fondo creado para resolver la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El Fiscal General en funciones, Todd Blanche, no ha descartado esa posibilidad. Blanche dijo que no hay límites sobre quién puede solicitarlo, pero señaló que los cinco comisionados del fondo -todos ellos aún por nombrar- decidirán quién merece ser indemnizado y por qué, basándose en factores como “lo que hizo la persona, su condena, cuánto tiempo estuvo en la cárcel.”

“Eso depende de los comisionados”, dijo Blanche a The Associated Press el jueves cuando se le preguntó sobre su posición acerca de si los acusados violentos del 6 de enero deben ser elegibles para los pagos.

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“Hay que definir algo y luego atenerse a ello. Eso es algo que he dudado en intentar hacer, porque requiere muchos hechos”, dijo Blanche. “Que yo me siento aquí y hable en términos hipotéticos es algo que no creo que sea justo para el proceso”.

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No está claro si el Congreso bloquearía los pagos a los acusados del 6 de enero. Los republicanos del Senado, enfadados por el acuerdo, han dicho que quieren poner parámetros al fondo como parte de un proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional. Abandonaron abruptamente la ciudad a principios de mes tras una tensa reunión con Blanche y regresarán el lunes con la situación sin resolver.

Un juez federal de Virginia ha congelado la creación del fondo y bloqueado temporalmente cualquier tramitación o pago de reclamaciones. El juez se pronunció el viernes sobre una de las tres demandas que impugnan el fondo.

Brendan Ballou, un ex fiscal que llevó varios casos del 6 de enero antes de dejar el Departamento de Justicia el año pasado, demandó en nombre de dos policías que ayudaron a defender el Capitolio de la turba. Ballou considera que la creación del fondo forma parte de una campaña más amplia de Trump para socavar las instituciones democráticas y reescribir la historia del 6 de enero.

“Y si el presidente tiene éxito en ese esfuerzo, si es capaz de conseguir que la gente olvide o condone ese día, sabe que puede conseguir que la gente acepte cualquier ataque a la democracia”, dijo Ballou.

Los antidisturbios se envalentonan con la devolución de Trump del 6 de enero

Casi 1,600 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios del Capitolio. Más de 1,200 fueron condenadas y sentenciadas antes de que Trump emitiera indultos masivos y ordenara el sobreseimiento de todos los casos pendientes el 6 de enero. Trump también liberó a los miembros de un grupo de extrema derecha que fueron encarcelados por conspirar para atacar el Capitolio para mantener a Trump en el cargo después de que perdiera las elecciones presidenciales de 2020 frente a Biden.

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La autodenominada “comunidad J6” no es el único grupo pro-Trump que lucha por conseguir recortes.

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Meshawn Maddock, que fue acusada de ser una falsa electora de Trump en Michigan antes de que un juez desestimara el caso el año pasado, dijo que ella y su marido, el representante estatal Matt Maddock, planean “absolutamente” presentar una demanda. Ella cree que el uso del dinero de los contribuyentes por parte del fondo está justificado porque “pagó la persecución y la investigación de los años en que me persiguieron.”

“Quiero venganza y quiero castigo”, dijo Maddock.

La campaña de Trump para refundir el 6 de enero como una protesta pacífica parece haber envalentonado a muchos alborotadores convictos.

El afán de Johnston por ayudar a otros alborotadores del Capitolio con reclamaciones contrasta con su arrepentimiento en la sentencia de 2022. Se disculpó por su “terrible error de juicio” antes de que un juez le condenara a tres semanas de cárcel y tres meses de arresto domiciliario. Se declaró culpable de un delito menor de allanamiento de morada.

“Fue una tontería, una tontería”, dijo Johnston al juez. “Soy 100% responsable de lo que hice ese día”.

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