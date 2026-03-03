Irán dice que lanzó una nueva ronda de misiles contra Israel, según medio local
El ataque forma parte de la operación “Promesa verdadera 4″
3 de marzo de 2026 - 3:41 PM
Irán lanzó el martes por la noche una nueva ronda de misiles contra Israel, declararon los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por la agencia de prensa Fars, en el cuarto día de represalias tras la muerte del guía supremo Alí Jamenei.
“La decimosexta oleada de la operación ‘Promesa verdadera 4’ empezó con una multitud de misiles y drones de las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución contra el corazón de los territorios ocupados”, reza el comunicado, en alusión a Israel.
