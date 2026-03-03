Donald Trump afirma que “todo ha sido destruido” en Irán

El presidente Donald Trump alardeó este martes de los amplios daños causados en Irán por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que según él marcha bien.

“Prácticamente todo ha sido destruido”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

El gobierno de Trump ha dado razones contradictorias para justificar la guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el lunes que Washington actuó solo después de saber que su aliado Israel iba a atacar.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Pero Trump desmintió esa versión este martes, asegurando que actuó para evitar que Teherán lanzara primero una ofensiva.

“Creo que iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel”, dijo Trump en el Despacho Oval.

PUBLICIDAD

El presidente, que también ha sido criticado por la aparente falta de un plan para después de la guerra en Irán, admitió no saber cómo evolucionaría la situación tras el conflicto.

“Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?”, dijo Trump, refiriéndose al ayatolá Alí Jamenei, muerto en los bombardeos del primer día del conflicto.

“No queremos que eso ocurra”, añadió.

1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber 1 / 13 Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. Markus Schreiber Compartir

Trump también pidió a los manifestantes en Irán que esperen antes de tomar medidas importantes hasta que la situación haya estabilizado.

“Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía”, añadió.

El presidente reveló que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque “importante” había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

“La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto”, dijo. “Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes”.

Trump dijo estar molesto con el primer ministro británico, Keir Starmer, porque Londres, que no participa en la ofensiva contra Irán, tardó días en autorizar el uso de sus bases por Estados Unidos para las operaciones contra la república islámica.

“No estoy contento con Reino Unido”, declaró el presidente durante el encuentro con el jefe de gobierno alemán.