Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump afirma que “todo ha sido destruido” en Irán

El presidente admitió no saber cómo evolucionaría la situación tras el conflicto

3 de marzo de 2026 - 2:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Donald Trump. (The Associated Press)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump alardeó este martes de los amplios daños causados en Irán por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que según él marcha bien.

RELACIONADAS

“Prácticamente todo ha sido destruido”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

El gobierno de Trump ha dado razones contradictorias para justificar la guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el lunes que Washington actuó solo después de saber que su aliado Israel iba a atacar.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Pero Trump desmintió esa versión este martes, asegurando que actuó para evitar que Teherán lanzara primero una ofensiva.

“Creo que iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel”, dijo Trump en el Despacho Oval.

El presidente, que también ha sido criticado por la aparente falta de un plan para después de la guerra en Irán, admitió no saber cómo evolucionaría la situación tras el conflicto.

“Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?”, dijo Trump, refiriéndose al ayatolá Alí Jamenei, muerto en los bombardeos del primer día del conflicto.

“No queremos que eso ocurra”, añadió.

Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber

Trump también pidió a los manifestantes en Irán que esperen antes de tomar medidas importantes hasta que la situación haya estabilizado.

“Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía”, añadió.

El presidente reveló que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque “importante” había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

“La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto”, dijo. “Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes”.

Trump dijo estar molesto con el primer ministro británico, Keir Starmer, porque Londres, que no participa en la ofensiva contra Irán, tardó días en autorizar el uso de sus bases por Estados Unidos para las operaciones contra la república islámica.

“No estoy contento con Reino Unido”, declaró el presidente durante el encuentro con el jefe de gobierno alemán.

“Nos ha llevado tres o cuatro días resolver dónde podemos aterrizar”, añadió. “No estamos tratando con Winston Churchill”, afirmó.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpIránEstados UnidosIsrael
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: