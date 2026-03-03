Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

No hay marcha atrás: Donald Trump advierte a Irán que ya es “demasiado tarde” para negociar

El presidente de Estados Unidos indicó que la ofensiva contra el país continuará hasta destruir todos sus capacidades nucleares

3 de marzo de 2026 - 10:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que Irán quiere negociar pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

“Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió Trump en su red Truth Social junto a un artículo de opinión favorable a los ataques, publicado en The Washington Post.

El mensaje del mandatario estadounidense llega en medio de una escalada en Oriente Medio desde que Washington inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y otros cientos de personas.

Trump ya había dicho en una entrevista con The Atlantic que los iraníes querían hablar con él para detener la guerra.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reiteró este lunes que no tienen intenciones de negociar y negó que su país fuera a atacar a Estados Unidos, después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento “preventivo”.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán.

Washington cerró sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal, en medio de la ola de ataques iraníes y ha pedido a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio, entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y el Yemen.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría llegar “muy pronto”.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
