Melania Trump preside reunión en ONU sobre niños en conflicto mientras Estados Unidos ataca Irán

Naciones Unidas - La primera dama estadounidense Melania Trump presidió el lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU centrada en los niños en conflictos, uno de sus temas emblemáticos, y reconoció que lo hacía en “tiempos difíciles”, ya que Estados Unidos e Israel libran una guerra contra Irán.

“Estados Unidos está con todos los niños de todo el mundo”, manifestó, hablando en términos generales y no específicamente sobre la nueva guerra en Oriente Medio. “Espero que pronto la paz sea suya”.

Sobre la reunión del lunes pendía lo que, según medios estatales iraníes, fue un ataque aéreo que alcanzó una escuela de niñas en el sur de Irán, en el cual murieron al menos 165 personas y decenas más resultaron heridas. Las fuerzas armadas israelíes indicaron que no estaban al tanto de ataques en la zona. El ejército de Estados Unidos señaló que estaba investigando los informes.

Poco antes de que comenzara la sesión del lunes, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que era “profundamente vergonzoso e hipócrita” que Washington convocara una reunión sobre la protección de los niños durante los conflictos mientras lanzaba ataques aéreos contra ciudades iraníes.

“Para Estados Unidos, ‘proteger a los niños’ y ‘mantener la paz y la seguridad internacionales’ claramente significan algo muy distinto de lo que establece la Carta de la ONU”, declaró a los periodistas.

La jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, indicó que el organismo mundial estaba al tanto de los informes sobre las muertes en la escuela de niñas. Puso de relieve el impacto que los ataques de Estados Unidos e Israel y la ofensiva de represalia de Irán estaban teniendo en los niños en toda la región.

“Se nos ha recordado esta verdad en los últimos dos días”, le dijo al Consejo de Seguridad. “Las escuelas en Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Omán han cerrado y han pasado al aprendizaje a distancia debido a las operaciones militares en curso en la región”.

Melania Trump es la primera cónyuge de un gobernante de un país que ocupa el asiento del presidente en el órgano más poderoso de Naciones Unidas, encargado de garantizar la paz y la seguridad globales, según la ONU.

La esposa del presidente Donald Trump recibió la oportunidad mientras Estados Unidos asume la presidencia del consejo durante el mes de marzo. En el pasado, presidentes, primeros ministros y ministros de Relaciones Exteriores a menudo han empujado el mazo.

Orador tras orador enfatizó el lunes que era importante cerrar la brecha digital entre los países desarrollados y las naciones en desarrollo para que todos los niños tengan acceso a la tecnología del siglo XXI.

Melania Trump abogó con firmeza para que todos los niños estén conectados a la inteligencia artificial, con el fin de ayudarles a aprender sobre las creencias, las costumbres y la historia de los demás. “La IA está democratizando el conocimiento que antes estaba confinado a las bibliotecas universitarias”, sostuvo.

Estableciendo un vínculo entre el conocimiento y la paz, instó a los miembros del Consejo de Seguridad a “salvaguardar el aprendizaje”.

“La paz duradera se logrará cuando el conocimiento y la comprensión sean plenamente valorados en todas nuestras sociedades”, afirmó.

Estados Unidos ha recortado fondos a agencias de la ONU que protegen a los niños

Si bien la primera dama habló de la necesidad de proteger a los niños y su acceso a la educación y la tecnología en los conflictos, el gobierno de su esposo ha recortado fondos a varias agencias de la ONU y a otras organizaciones internacionales que abordan estos temas.

Entre ellas está la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, que ofrece informes detallados sobre el impacto que los conflictos tienen en los niños en todo el mundo. Esta información puede ayudar a activar medidas para prevenir violaciones y violencia contra mujeres y niños. El presidente Trump le retiró el apoyo de Estados Unidos en enero.

Washington también ha recortado drásticamente los fondos para el UNICEF -la agencia de la ONU para la infancia-, y se ha retirado de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

DiCarlo le dijo al consejo que el mundo enfrenta el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. “El número de civiles muertos en estos conflictos es el más alto en décadas”, expresó. “Nuestra realidad es clara: cuando estallan los conflictos, los niños están entre los más gravemente afectados”.

La primera dama llegó a la sede de la ONU en una caravana de vehículos y fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres. Saludó de mano a cada uno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y posó para una foto de grupo.

El presidente rotatorio del consejo puede elegir el tema y los participantes de algunas reuniones. La reunión del lunes se programó antes de que comenzara la guerra.

La última reunión del consejo, el sábado, fue una tensa sesión de emergencia convocada en respuesta al inicio de la guerra. Guterres condenó los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel como violaciones del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. También condenó los ataques de represalia de Irán por violar la soberanía y la integridad territorial de naciones de Oriente Medio.

El apoyo de Melania Trump a los niños ucranianos

Melania Trump dio el inusual paso el verano pasado de escribirle una carta al presidente ruso Vladímir Putin antes de que él se reuniera con su esposo, y más tarde anunció que la iniciativa había resultado en que un grupo de niños desplazados por la guerra entre Rusia y Ucrania se reunificaran con sus familias.

La invasión de Ucrania por parte de Putin en 2022 derivó en que Moscú sacara a niños ucranianos de su país para que fueran criados como rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha presionado a líderes mundiales para que ayuden a reunificar a las familias.

