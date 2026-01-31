¿Quién es la verdadera Melania Trump? Nuevo documental promete contestar el enigma

El documental “Melania” promete desvelar el enigma de quién es en realidad Melania Trump, uno de los personajes públicos más relevantes a escala mundial y, al mismo tiempo, uno de los más herméticos respecto a su vida privada.

La película recorre, junto a la primera dama, los veinte días previos a la investidura de su marido y parece cumplir las expectativas de unos espectadores ávidos de conocer los lugares y situaciones privadas en torno a la Casa Blanca.

De nacionalidad eslovenoestadounidense, Melania ha manifestado en diversas ocasiones hablar siete idiomas, incluido el español, aprendido durante los Juegos Olímpicos de Barcelona´92. Comenzó a trabajar como modelo con dieciséis años y, antes de 2017 —año en que inició su primera estancia en la Casa Blanca—, ya había lanzado sus propias líneas de cosméticos y joyería. Al llegar a la residencia presidencial por segunda vez, en enero de 2025, creó incluso una criptomoneda que lleva su nombre: el token $MELANIA.

Su autobiografía, publicada en octubre de 2024 por la editorial independiente Skyhorse Publishing y escrita a modo de memorias, se situó en los primeros puestos de ventas en Estados Unidos. La petición de lectores y fans de obtener más información —esta vez en formato audiovisual— sobre su vida afianzó la idea de llevar a cabo la realización de este documental.

“Melania”, la película

Con algo más de cien minutos de duración, el largometraje documental que acompaña a la primera dama estadounidense semanas antes de la segunda toma de posesión de su marido como presidente de los Estados Unidos supone un acceso “sin precedentes” a la intimidad de esta figura pública, que durante años se había mantenido en un segundo plano en lo relativo a su vida privada.

La película celebró, un día antes de llegar a los cines, una “premiere” por todo lo alto en el recientemente renombrado Trump Kennedy Center, el centro nacional para la cultura de EE. UU., a orillas del río Potomac, en Washington D. C. Un lugar emblemático para las artes que adoptó su nuevo nombre después de que Donald Trump se autoproclamara presidente de la institución poco después de comenzar su segundo mandato.

La atracción de los fans

Crece la curiosidad, el seguimiento e incluso la fascinación de un número cada vez mayor de espectadores por conocer la vida de figuras situadas en los más altos escalafones de la vida social. Personas glamurosas, con poder, rodeadas de lujo y opulencia, alcanzan notables éxitos de audiencia entre los seguidores de las plataformas de contenidos audiovisuales.

En este contexto, Netflix apostó por Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, y por los Beckham —tanto David como Victoria—, iconos de la “beautiful people”.

Amazon MGM Studios ha redoblado la apuesta con “Melania”. Pocas personas hay en el mundo actual que se encuentren en la cima del poder, el glamur, la belleza y el lujo de forma comparable a la actual primera dama de los Estados Unidos de América.

Para ello, la plataforma dobló la propuesta de su competidora Disney+, que había ofrecido 14 millones de dólares a la exmodelo de 55 años para mostrar su vida ante las cámaras. Con la propuesta de Amazon Prime, Melania Trump se embolsará algo más del doble.

La producción de “Melania”

El nuevo enfoque de esta propuesta audiovisual ha causado sorpresa incluso entre la propia prensa estadounidense. Veinte días con las cámaras pegadas a una figura que hasta hace poco era extremadamente hermética. Una retransmisión casi en directo de la vida de la primera dama estadounidense en los días previos a la segunda toma de posesión de su marido como presidente número 47 del país más poderoso del mundo.

El documental ofrece acceso exclusivo a sus reuniones de trabajo, a sus momentos íntimos y a escenas emotivas y personales, como dejar una flor blanca en una tumba. Cabe destacar que la propia Melania Trump figura como productora ejecutiva del proyecto, lo que implica un alto grado de implicación y control creativo. Desde su propia mirada, invita al espectador a acompañarla durante unos días trepidantes.

El lema promocional “Sé testigo de cómo se hace la historia” promete destapar la frenética actividad de los días previos a la toma de posesión de su marido como presidente. En palabras de Melania: “Por primera vez, el público internacional está invitado a los cines para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada privada y sin filtros mientras me desenvuelvo entre mi familia, mis negocios y mi filantropía en mi extraordinario camino hacia la primera dama de los Estados Unidos de América!.

Un director controvertido

Para dirigir esta cinta, de la que se espera que sea un acontecimiento a gran escala, se ha recurrido a un valor seguro que ya ha demostrado su capacidad para llevar superproducciones a millones de espectadores en todo el mundo.

Brett Ratner ha dirigido grandes éxitos como “El dragón rojo” (2002), precuela de “El silencio de los corderos” (Jonathan Demme, 1991), donde se narra el primer encuentro del detective Will Graham con el inolvidable Hannibal Lecter. También ha estado al frente de auténticos “blockbusters” como la saga “Hora punta” (1998, 2001 y 2007), “X-Men: La decisión final” (2006) o “Hércules” (2014).

Ratner se retiró a vivir a Israel tras ser acusado por media docena de mujeres de acoso sexual, lo que le supuso un alejamiento de la industria de Hollywood, a la que llegó a criticar duramente, aunque posteriormente matizó sus palabras. “Melania” podría convertirse en una oportunidad para relanzar su carrera cinematográfica en suelo estadounidense; además, cuenta con la bendición de la familia Trump.

La curiosidad acerca de la primera dama

¿Qué hace una primera dama en las postrimerías del segundo mandato presidencial de su marido? ¿Cómo se desenvuelve? ¿A quién ve? ¿Qué decisiones toma?.

Despierta una gran curiosidad conocer el día a día de una figura tan llamativa como Melania Trump, una mujer que vive la mayor parte del tiempo en Nueva York con su hijo, mientras su marido dirige los destinos del país a unos cientos de kilómetros, en Washington.