EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

La película de Melania Trump como primera dama llegarán al cine y a Amazon

El filme sigue los pasos de la esposa del presiente en los 20 días previos a la toma de posesión

24 de enero de 2026 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melania Trump. (Alex Brandon)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha cedido el foco de atención a su esposa Melania, al anunciar a través de sus redes sociales el próximo estreno de un documental, el cual retrata de una manera distinta y desde la perspectiva de la hoy primera dama, su llegada por segunda vez a la Casa Blanca.

Bajo el sencillo título de “Melania”, el director Brett Ratner muestra de manera íntima y cercana, cómo fue para esta mujer originaria de Eslovenia, el estar detrás de cada detalle de lo que fue la ceremonia de investidura de su esposo como presidente de EU, además de cómo su presencia influye en la toma de decisiones y actos públicos del mandatario.

Este filme que sigue los pasos de la señora Trump en los 20 días previos a la toma de posesión del empresario como el presidente número 47 de Estados Unidos. Llegará a los cines a nivel mundial el 30 de enero y posteriormente a Amazon Prime, debido a que Jeff Bezos pagó $40 millones por los derechos de dicho filme.

Pero no es el único documental que se ha hecho en torno a la polémica figura de Donald Trump, a lo largo de su trayectoria como empresario y después como político, su trayectoria ha despertado interés dentro y fuera del país, y aquí hay algunos ejemplos:

  • “Trump: An American Dream” (2017): es una miniserie de cuatro capítulos en la cual se abarcan cinco décadas de la vida de este personaje, vistas a través de sus colaboradores más cercanos, también se da una mirada a su vida personal, desde su primera esposa hasta su matrimonio con Melania. Disponible en Netflix.
  • “El aprendiz” (2024): Si se quiere entender cuál ha sido la clave para el éxito de Donald Trump,  además del entramado del poder en Estados Unidos; esta película da un vistazo a sus inicios como empresario inmobiliario en las décadas de los 70 y 80, además de su relación con el abogado Roy Cohn, quien fuera colaborador cercano del senador Joseph McCarthy. Disponible en Prime Video.
  • “Sin precedentes” (2022): Un documental realizado por el cineasta Alex Holder, analiza las causas y consecuencias de la derrota de Tump en las elecciones de 2020, antes, durante y después de este suceso, el cual desencadenó situaciones como el asalto al capitolio en enero del 2021. Disponible en HBO Max.
  • “El presidente accidental” (2020): En las elecciones de Estados Unidos en 2016 el empresario y estrella de la televisión Donald Trump, no era un candidato viable para disputar la presidencia por parte del Partido Republicano, hasta que ganó las primarias dejando fuera a Ted Cruz y fue mucho más sorpresivo cuando superó a la candidata demócrata Hillary Clinton, así que el director James Fletcher explica en este documental qué fue lo que le dio el triunfo. Disponible en Apple TV.
