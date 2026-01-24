La película de Melania Trump como primera dama llegarán al cine y a Amazon

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha cedido el foco de atención a su esposa Melania, al anunciar a través de sus redes sociales el próximo estreno de un documental, el cual retrata de una manera distinta y desde la perspectiva de la hoy primera dama, su llegada por segunda vez a la Casa Blanca.

Bajo el sencillo título de “Melania”, el director Brett Ratner muestra de manera íntima y cercana, cómo fue para esta mujer originaria de Eslovenia, el estar detrás de cada detalle de lo que fue la ceremonia de investidura de su esposo como presidente de EU, además de cómo su presencia influye en la toma de decisiones y actos públicos del mandatario.

Este filme que sigue los pasos de la señora Trump en los 20 días previos a la toma de posesión del empresario como el presidente número 47 de Estados Unidos. Llegará a los cines a nivel mundial el 30 de enero y posteriormente a Amazon Prime, debido a que Jeff Bezos pagó $40 millones por los derechos de dicho filme.

PUBLICIDAD

Pero no es el único documental que se ha hecho en torno a la polémica figura de Donald Trump, a lo largo de su trayectoria como empresario y después como político, su trayectoria ha despertado interés dentro y fuera del país, y aquí hay algunos ejemplos: