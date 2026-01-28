En conteo regresivo: Melania Trump marca la apertura de Wall Street con su documental
A 24 horas del estreno, la primera dama de Estados Unidos tocó la campana de apertura para promocionar el filme
28 de enero de 2026 - 11:52 AM
28 de enero de 2026 - 11:52 AM
Nueva York - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para celebrar el estreno esta semana de su documental “MELANIA”.
En una rueda de prensa previa al evento celebrado en Wall Street, la primera dama dijo que en “un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales”.
“Necesitamos historias que inspiren sueños, que ofrezcan esperanza, relatos de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas”, dijo Melania, quien lució un vestido negro para la ocasión.
El nuevo filme de Amazon MGM Studios se estrenará en más de 1,500 salas de cine en todo Estados Unidos el 30 de enero y narra los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025, a través de la mirada de la esposa de Donald Trump.
Una vez en el parqué, la primera dama saludó a los corredores de bolsa y agentes financieros de Wall Street.
Brett Ratner dirigió el documental y lo produjo junto con la primera dama, Marc Beckman y Fernando Sulichin.
El estreno de la cinta tendrá lugar este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington D.C.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: