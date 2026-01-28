Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

En conteo regresivo: Melania Trump marca la apertura de Wall Street con su documental

A 24 horas del estreno, la primera dama de Estados Unidos tocó la campana de apertura para promocionar el filme

28 de enero de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la promoción de su documental. (SARAH YENESEL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para celebrar el estreno esta semana de su documental “MELANIA”.

En una rueda de prensa previa al evento celebrado en Wall Street, la primera dama dijo que en “un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales”.

“Necesitamos historias que inspiren sueños, que ofrezcan esperanza, relatos de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas”, dijo Melania, quien lució un vestido negro para la ocasión.

El nuevo filme de Amazon MGM Studios se estrenará en más de 1,500 salas de cine en todo Estados Unidos el 30 de enero y narra los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025, a través de la mirada de la esposa de Donald Trump.

Una vez en el parqué, la primera dama saludó a los corredores de bolsa y agentes financieros de Wall Street.

Brett Ratner dirigió el documental y lo produjo junto con la primera dama, Marc Beckman y Fernando Sulichin.

El estreno de la cinta tendrá lugar este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington D.C.

Breaking NewsMelania TrumpDonald TrumpEstados UnidosCasa BlancaWall Street
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
