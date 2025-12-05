Melania Trump enciende el emblemático árbol nacional de Navidad en la Casa Blanca

La primera dama Melania Trump encendió el Árbol Nacional de Navidad en una fría noche de jueves en la capital del país.

En el encendido anual del árbol en la Elipse, justo al sur de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo a la multitud: “La primera dama va a hacer los honores”.

Hizo una cuenta atrás del cinco al cero. Melania se adelantó y pulsó un botón que hizo que el árbol que tenían detrás brillara con luces doradas.

“Es una belleza”, dijo el Presidente.

El acto contó con las actuaciones de leyendas del rock como los Beach Boys, el cantante de música cristiana Matthew West y los artistas de country Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young y Warren Zeiders.

PUBLICIDAD

En unas breves declaraciones, el presidente Trump se refirió al acuerdo de paz firmado el jueves entre Ruanda y la República Democrática del Congo. También mencionó las falsas afirmaciones sobre que las elecciones de 2020 estaban “amañadas”, pero dijo que se alegra de que sus mandatos no fueran consecutivos porque estará en el cargo cuando se celebren la Copa del Mundo de fútbol y los Juegos Olímpicos de verano en Estados Unidos el próximo año.

Trump también ofreció su agradecimiento a quienes atienden a los necesitados, así como a la policía y otros agentes de la ley, a los equipos de primera respuesta y a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza “que arriesgan sus vidas todos los días.”

El presidente también habló de los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron tiroteados, uno de ellos mortalmente, cerca de la Casa Blanca la víspera de Acción de Gracias. Dijo que había hablado con la familia del sargento Andrew Wolfe, que se recupera en un hospital.