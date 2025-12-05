Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Melania Trump enciende el emblemático árbol nacional de Navidad en la Casa Blanca

“La primera dama va a hacer los honores”, dijo el presidente Donald Trump

5 de diciembre de 2025 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera dama Melania Trump aplaude tras encender el Árbol Nacional de Navidad en la Elipse, el jueves 4 de diciembre de 2025, cerca de la Casa Blanca en Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La primera dama Melania Trump encendió el Árbol Nacional de Navidad en una fría noche de jueves en la capital del país.

RELACIONADAS

En el encendido anual del árbol en la Elipse, justo al sur de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo a la multitud: “La primera dama va a hacer los honores”.

Hizo una cuenta atrás del cinco al cero. Melania se adelantó y pulsó un botón que hizo que el árbol que tenían detrás brillara con luces doradas.

“Es una belleza”, dijo el Presidente.

El acto contó con las actuaciones de leyendas del rock como los Beach Boys, el cantante de música cristiana Matthew West y los artistas de country Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young y Warren Zeiders.

En unas breves declaraciones, el presidente Trump se refirió al acuerdo de paz firmado el jueves entre Ruanda y la República Democrática del Congo. También mencionó las falsas afirmaciones sobre que las elecciones de 2020 estaban “amañadas”, pero dijo que se alegra de que sus mandatos no fueran consecutivos porque estará en el cargo cuando se celebren la Copa del Mundo de fútbol y los Juegos Olímpicos de verano en Estados Unidos el próximo año.

Trump también ofreció su agradecimiento a quienes atienden a los necesitados, así como a la policía y otros agentes de la ley, a los equipos de primera respuesta y a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza “que arriesgan sus vidas todos los días.”

El presidente también habló de los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron tiroteados, uno de ellos mortalmente, cerca de la Casa Blanca la víspera de Acción de Gracias. Dijo que había hablado con la familia del sargento Andrew Wolfe, que se recupera en un hospital.

Tras regresar a la Casa Blanca, compartió en sus redes sociales una foto de la familia de Wolfe de pie a su alrededor mientras se sentaba en su escritorio del Despacho Oval.

Tags
Breaking NewsMelania TrumpDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: