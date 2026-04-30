Congreso de Brasil reduce condena de 27 años de prisión de Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil redujo el jueves la condena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, una medida que probablemente será apelada ante el Supremo Tribunal Federal del país.

No está claro cuánto tiempo cumplirá Bolsonaro por su condena por encabezar un intento de golpe de Estado, pero analistas señalan que la medida podría recortar 20 años de su sentencia. El expresidente, que comenzó a cumplirla en noviembre, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó la iniciativa en diciembre. El Congreso anuló el veto en una votación en que varios legisladores de la oposición hicieron referencia a las elecciones de octubre.

Lula busca la reelección y su rival más acérrimo es el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso reduce las penas de prisión para varios delitos, incluidos los cometidos contra el Estado democrático de derecho y el de encabezar un golpe de Estado.

PUBLICIDAD

La medida también podría beneficiar a simpatizantes de Bolsonaro que fueron condenados por cargos similares.