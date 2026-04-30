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Congreso de Brasil reduce condena de 27 años de prisión de Jair Bolsonaro

La medida había sido vetada por el presidente pero el Congreso anuló el veto

30 de abril de 2026 - 4:26 PM

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El proyecto de ley aprobado por el Congreso reduce las penas de prisión para varios delitos, incluidos los cometidos contra el Estado democrático de derecho y el de encabezar un golpe de Estado. (Eraldo Peres)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Congreso de Brasil redujo el jueves la condena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, una medida que probablemente será apelada ante el Supremo Tribunal Federal del país.

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No está claro cuánto tiempo cumplirá Bolsonaro por su condena por encabezar un intento de golpe de Estado, pero analistas señalan que la medida podría recortar 20 años de su sentencia. El expresidente, que comenzó a cumplirla en noviembre, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó la iniciativa en diciembre. El Congreso anuló el veto en una votación en que varios legisladores de la oposición hicieron referencia a las elecciones de octubre.

Lula busca la reelección y su rival más acérrimo es el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso reduce las penas de prisión para varios delitos, incluidos los cometidos contra el Estado democrático de derecho y el de encabezar un golpe de Estado.

La medida también podría beneficiar a simpatizantes de Bolsonaro que fueron condenados por cargos similares.

Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.El polémico proyecto, aprobado en apuros durante la madrugada en la Cámara de Diputados, ahora pasa a ser discutido en el Senado y es visto por los críticos como una amnistía “light”, un intento de reducir drásticamente las sentencias para los involucrados en la intentona golpista.“Están ahí para defender la democracia de este país. Y la democracia es de todos; no es solo de una parte, no es solo del partido evangélico o del partido ‘X’ o ‘Z’. Están ahí en nombre del pueblo que los puso. Por lo tanto, tienen que legislar para todo Brasil”, dijo a EFE la indígena Ãgohó Ãkirê Pataxó.
1 / 13 | Masivo reclamo: así protestaron miles de brasileños contra proyecto que reduciría condena de Bolsonaro. Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. - Isaac Fontana
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