Emiten advertencia de inundaciones para municipios del centro por fuertes lluvias
Conoce cuáles son pueblos impactados, según el Servicio Nacional de Meteorología
30 de abril de 2026 - 5:01 PM
30 de abril de 2026 - 5:01 PM
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Ante la humedad y el paso de una vaguada en la región, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde del jueves una advertencia de inundaciones para al menos 15 municipios de Puerto Rico.
La advertencia estará en vigor hasta las 6:00 p.m. para Barranquitas, Comerío, Corozal, Morovis, Naranjito, Orocovis, Adjuntas, Guayanilla, Lares, Maricao, Peñuelas, Sabana Grande, San Germán, Utuado y Yauco.
Según el informe, las precipitaciones se deben al desarrollo de tormentas eléctricas en la zona, identificadas mediante radar Doppler.
Actualmente, se han acumulado entre una y dos pulgadas de lluvia, principalmente en Naranjito y Corozal. No obstante, se prevé que se registren cantidades adicionales de entre una y dos pulgadas.
La agencia meteorológica advirtió que estas condiciones podrían provocar inundaciones en zonas bajas y con drenaje deficiente, así como incrementos en el nivel de quebradas y arroyos normalmente permanecen secos.
También existe la posibilidad de acumulación de agua en carreteras y de desbordes en áreas con sistemas de drenaje limitados.
El SNM instó a los ciudadanos a evitar transitar por carreteras inundadas y reiteró su mensaje de seguridad: “Da la vuelta, no te ahogues”. Destacó que la mayoría de las muertes asociadas a inundaciones ocurren cuando las personas intentan cruzar las vías en vehículos.
Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, explicó que las condiciones se mantienen variables debido a la combinación de humedad y la influencia de una vaguada, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde.
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