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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para municipios del centro por fuertes lluvias

Conoce cuáles son pueblos impactados, según el Servicio Nacional de Meteorología

30 de abril de 2026 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe, las precipitaciones se deben al desarrollo de tormentas eléctricas en la zona, identificadas mediante radar Doppler. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Ante la humedad y el paso de una vaguada en la región, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde del jueves una advertencia de inundaciones para al menos 15 municipios de Puerto Rico.

La advertencia estará en vigor hasta las 6:00 p.m. para Barranquitas, Comerío, Corozal, Morovis, Naranjito, Orocovis, Adjuntas, Guayanilla, Lares, Maricao, Peñuelas, Sabana Grande, San Germán, Utuado y Yauco.

Según el informe, las precipitaciones se deben al desarrollo de tormentas eléctricas en la zona, identificadas mediante radar Doppler.

Actualmente, se han acumulado entre una y dos pulgadas de lluvia, principalmente en Naranjito y Corozal. No obstante, se prevé que se registren cantidades adicionales de entre una y dos pulgadas.

La agencia meteorológica advirtió que estas condiciones podrían provocar inundaciones en zonas bajas y con drenaje deficiente, así como incrementos en el nivel de quebradas y arroyos normalmente permanecen secos.

También existe la posibilidad de acumulación de agua en carreteras y de desbordes en áreas con sistemas de drenaje limitados.

El SNM instó a los ciudadanos a evitar transitar por carreteras inundadas y reiteró su mensaje de seguridad: “Da la vuelta, no te ahogues”. Destacó que la mayoría de las muertes asociadas a inundaciones ocurren cuando las personas intentan cruzar las vías en vehículos.

Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, explicó que las condiciones se mantienen variables debido a la combinación de humedad y la influencia de una vaguada, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde.

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Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorologíaLluviasAdvertencia de inundaciones
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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