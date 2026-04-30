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Detienen en Venezuela a suegra imputada de asesinar a exreina de belleza en México

La mujer, identificada como Erika María “N”, fue arrestada tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL

30 de abril de 2026 - 11:16 AM

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Las autoridades informaron que la víctima presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, por lo que se abrió una investigación por homicidio doloso. (Facebook)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una mujer ha sido detenida en Venezuela como presunta responsable del asesinato en México de su nuera, Carolina Flores, una joven de 27 años exreina de la belleza de Baja California, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un comunicado.

La mujer, identificada como Erika María “N”, fue arrestada mediante la colaboración de las autoridades mexicanas y venezolanas, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL.

La Fiscalía precisó que la detenida permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.

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La ex Miss Teen Universe Baja California murió baleada en Ciudad de México.

El feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana, donde Flores fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con reportes preliminares.

Desde el comienzo de la investigación, las autoridades capitalinas abrieron la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y centraron las sospechas en la suegra de la víctima, identificada como Erika María “N”, luego de que el esposo de la joven la señalara como presunta autora material del crimen.

Flores, originaria del estado de Baja California, había sido coronada como Miss Teen Universe de la entidad en 2017. Su asesinato provocó indignación y movilizaciones para exigir justicia tanto en Ciudad de México como en Ensenada, su ciudad de origen.

La violencia feminicida continúa siendo una de las principales problemáticas de México, donde son asesinadas en promedio diez mujeres al día, según cifras oficiales y organizaciones civiles.

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Agencia EFE
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