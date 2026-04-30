Municipio de San Juan aún espera por reembolso de $468,000 de la AAA por crisis de agua en febrero

Al insistir en que los problemas con el agua potable persisten, el acalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, reconoció este jueves que ha mejorado la comunicación con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la cual, sin embargo, aún no ha reembolsado al ayuntamiento por los gastos incurridos en la crisis con el servicio registrada en febrero.

“No me han pagado todavía. Los documentos que habían pedido ya se les sometieron. Ese pago lo voy a reclamar hasta las últimas consecuencias, pero lo más importante es que, antes de cuadrar la factura mía, cuadren el tema del agua”, sostuvo Romero Lugo.

El Municipio de San Juan solicitó, desde finales de febrero, el reembolso de $468,000 por los gastos incurridos para distribuir agua potable a sus residentes debido las constantes interrupciones en el servicio. Tan solo febrero, el ayuntamiento acarreó más de 2.9 millones de galones de agua potable en visitas a 459 complejos de apartamentos, 277 condominios, 22 égidas y 154 negocios de comida.

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El Nuevo Día solicitó y aguarda por una respuesta de la AAA en torno a qué ha pasado con la evaluación de las facturas entregadas por la administración capitalina.

“(La comunicación) ha mejorado un poco. No quiero ser nube negra con este tema, pero le falta todavía y mucho en el tema del peritaje, de anticipar situaciones. Hay situaciones que se han atendido más rápido cuando ha habido intermitencia. Pero eso no resuelve el problema que tenemos gerencial. Estoy vigilante todos los días”, continuó el alcalde.

Reconoció, al mismo tiempo, la disposición del nuevo director de la Región Metro de la AAA, el ingeniero José Rivera Ortiz –quien viene de liderar la Región Norte–, para trabajar de la mano con el exjefe Roberto Martínez, quien fue despedido por la actual administración de la corporación pública y ahora trabaja con el Municipio de San Juan.

1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN 1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. TITO GUZMAN Compartir

“Fui a visitar una planta que no estaba funcionando y lo que noté del director regional fue transparencia y apertura a contar con Roberto, que es un recurso para ellos y lo paga el Municipio”, dijo.

Aun así, las interrupciones y bajas presiones continúan en diferentes zonas de la capital. “Nosotros vamos a dar esa respuesta de emergencia, pero aquí el problema tiene que ver con que, en muchas ocasiones, la gente se entera de una interrupción en el servicio cuando abren el grifo. Eso es un problema porque no te da tiempo de prepararte”, señaló Romero Lugo.

Ayer, miércoles, el ayuntamiento envió un camión cisterna a un condominio de personas mayores, en Santurce, que estuvo 24 horas sin agua.

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Precisamente, el acalde compartió este jueves con 600 adultos mayores de nueve centros diurnos y una decena de égidas y residenciales, que llegaron hasta el Teatro Alejandro Tapia Rivera, en el Viejo San Juan, para dar apertura oficial del Mes del Adulto Mayor Sanjuanero. Estimó que debe haber entre 106,000 y 115,000 personas de edad avanzada en San Juan, quienes también se perjudican de la inestabilidad del agua potable.