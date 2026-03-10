Designan a nuevo director para la Región Norte de la AAA

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aprobó el lunes la designación de Luis E. Miranda Vega como nuevo director ejecutivo para la Región Norte de la corporación pública, una semana después que la funcionaria previamente designada para el cargo renunciara.

“Asumo este reto con un profundo compromiso y con la misión de fortalecer la operación del sistema, trabajando para garantizar un servicio estable para nuestros abonados de la Región Norte”, señaló Miranda Vega, mediante un comunicado de prensa.

El pasado 2 de marzo, Erika Maldonado Santiago renunció al cargo de directora de la Región Norte por “razones personales y familiares”. Maldonado Santiago había sido nombrada por la gobernadora el 25 de febrero.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, elogió a Miranda Vega, quien ha laborado por 31 años en la corporación pública.

“Luis Miranda es un profesional íntegro, con una amplia trayectoria y conocimiento operacional del funcionamiento de la Autoridad. Cuenta con más de tres décadas siendo parte de la institución y ha demostrado su capacidad para liderar equipos de trabajo, atender los retos operacionales del sistema y mantener el enfoque en la continuidad del servicio. Estoy seguro de que su liderato y experiencia serán clave para continuar fortaleciendo la operación de la Región Norte”, señaló González Delgado, en declaraciones escritas.

Miranda comenzó a trabajar en la AAA en 1994 como trabajador de sistemas operacionales, y luego fue representante de Servicio al Cliente. En el 2010 asumió el cargo de supervisor de Servicios al Cliente y, entre 2016 y 2020, se desempeñó como supervisor de Redes. Previo a ser designado como director de la Región Norte, laboró como director de Área en Manatí.

Los cambios en la dirección de regiones de la AAA se han dado en medio de denuncias de residentes de la zona metropolitana, respaldadas por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre interrupciones e inestabilidad en el suplido de agua potable.

Precisamente, Romero –a su llegada y salida de una reunión hace dos semanas para discutir los problemas con el suministro de agua– advirtió sobre su disposición a colaborar, pero que no bajaría la guardia hacia la AAA.

La semana pasada, la gobernadora Jenniffer González anunció que la AAA debe completar en un máximo de seis meses 35 proyectos de mejoras a su infraestructura, que ya se encuentran en una etapa avanzada de construcción.