Renuncia en la AAA: la recién designada directora de la Región Norte deja el cargo

Erika Maldonado Santiago, quien fue nombrado hace menos de una semana como directora de la Región Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), renunció a su cargo este lunes por “razones personales y familiares”.

“Esta determinación ha sido profundamente analizada y responde exclusivamente a razones personales y familiares. Tras evaluar responsablemente el tiempo y la dedicación que requiere una posición de tan alta responsabilidad, he concluido que en este momento no me será posible cumplir con las exigencias del cargo como este merece, sin afectar compromisos fundamentales con mis hijos y mi salud”, expresó Maldonado Santiago en la carta de renuncia que envió a la Junta de Gobierno de la corporación pública este lunes y de la cual El Nuevo Día obtuvo copia.

Maldonado Santiago fue nombrada por la gobernadora Jenniffer González el pasado 25 de febrero como sucesora de José A. Rivera Ortiz, quien a su vez fue nombrado director de la Región Metropolitana.

La renuncia fue efectiva de forma inmediata, informó una fuente de este diario. Esta no había sido confirmada al puesto por la Junta de Gobierno, añadió la fuente.

“Deseo dejar claramente establecido que esta decisión no responde a falta de capacidad, preparación o compromiso de mi parte. Por el contrario, reconozco la importancia y el reto que representa esta posición, y precisamente por el respeto que me merece la institución y sus responsabilidades, considero prudente dar un paso al lado en esta etapa de mi vida”, señaló.

La designación de Maldonado Santiago se dio en medio de denuncias de residentes de la zona metropolitana, respaldadas por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre interrupciones e inestabilidad en el suplido de agua potable.

Precisamente, Romero –a su llegada y salida de una reunión la semana pasada para discutir los problemas con el suministro de agua– advirtió sobre su disposición a colaborar, pero que no bajaría la guardia hacia la AAA.