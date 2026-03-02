Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Renuncia en la AAA: la recién designada directora de la Región Norte deja el cargo

Erika Maldonado Santiago fue nombrada al puesto el 25 de febrero

2 de marzo de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maldonado Santiago fue nombrada por la gobernadora Jenniffer González el pasado 25 de febrero como sucesora de José A. Rivera Ortiz, quien a su vez fue nombrado director de la Región Metropolitana. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Erika Maldonado Santiago, quien fue nombrado hace menos de una semana como directora de la Región Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), renunció a su cargo este lunes por “razones personales y familiares”.

“Esta determinación ha sido profundamente analizada y responde exclusivamente a razones personales y familiares. Tras evaluar responsablemente el tiempo y la dedicación que requiere una posición de tan alta responsabilidad, he concluido que en este momento no me será posible cumplir con las exigencias del cargo como este merece, sin afectar compromisos fundamentales con mis hijos y mi salud”, expresó Maldonado Santiago en la carta de renuncia que envió a la Junta de Gobierno de la corporación pública este lunes y de la cual El Nuevo Día obtuvo copia.

Maldonado Santiago fue nombrada por la gobernadora Jenniffer González el pasado 25 de febrero como sucesora de José A. Rivera Ortiz, quien a su vez fue nombrado director de la Región Metropolitana.

La renuncia fue efectiva de forma inmediata, informó una fuente de este diario. Esta no había sido confirmada al puesto por la Junta de Gobierno, añadió la fuente.

“Deseo dejar claramente establecido que esta decisión no responde a falta de capacidad, preparación o compromiso de mi parte. Por el contrario, reconozco la importancia y el reto que representa esta posición, y precisamente por el respeto que me merece la institución y sus responsabilidades, considero prudente dar un paso al lado en esta etapa de mi vida”, señaló.

Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la AAA. El decreto precisa que, desde inicios de semana, la avería del tubo, parte de una línea soterrada en Manatí, ha afectado el suministro en Arecibo, Barceloneta, Manatí, Morovis, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Caguas, Gurabo y Juncos. Muchos adultos mayores han experimentado complicaciones al momento de abastecerse de agua potable. Muchos optan por utilizar las lavadoras de ropa como tanques de almacenaje.
1 / 12 | Así los abonados de la AAA se abastecen de agua durante reparación del Superacueducto . Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la AAA. - Carlos Rivera Giusti

La designación de Maldonado Santiago se dio en medio de denuncias de residentes de la zona metropolitana, respaldadas por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre interrupciones e inestabilidad en el suplido de agua potable.

Precisamente, Romero –a su llegada y salida de una reunión la semana pasada para discutir los problemas con el suministro de agua– advirtió sobre su disposición a colaborar, pero que no bajaría la guardia hacia la AAA.

“Vamos a colaborar, pero no le vamos a dar ni así (mostró la punta de su dedo índice) a que esta situación continúe. Ya el proceso de aprendizaje, ya la paciencia se acabó. Lo que queremos son resultados concretos y que la situación del agua en San Juan sea cosa del pasado”, aseveró.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
