Jenniffer González nombra nuevo director regional en la AAA tras crisis de agua en San Juan

Arecibo - Tras las serias denuncias de “incompetencia” gerencial y mal servicio a los abonados en San Juan, que se intensificaron con la renuncia del director ejecutivo de la Región Metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hace cinco meses, la gobernadora Jenniffer González informó este miércoles que nominó para esa posición al ingeniero José A. Rivera Ortiz.

También, designó a la ingeniera Érika M. Maldonado Santiago como directora ejecutiva de la Región Norte.

Ambos nombramientos –que deben ser confirmados por la Junta de Gobierno de la AAA– se dieron durante el anuncio de $213.4 millones, en fondos federales, para “proyectos estratégicos de infraestructura” de la corporación pública, que impactan a 20 municipios, incluido San Juan.

Precisamente, el alcalde capitalino, Miguel Romero, ha liderado las denuncias de “incompetencia” contra el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, y reclamado –por meses– la designación de un director regional tras la renuncia, en septiembre pasado, de Luis González Traverso.

En conferencia de prensa, la gobernadora detalló que Rivera Ortiz fungía hasta ahora como director ejecutivo de la Región Norte y, previamente, fue gerente de sistemas y supervisión de la planta de filtración de Toa Alta, que suple a la zona de San Juan. Sustituirá al ingeniero Luis Ortiz Salgado, quien seguirá ejerciendo como vicepresidente de Operaciones.

“Será el nuevo director regional de San Juan. Y, junto a él, estará Jorge Pando, que será el nuevo director de Operaciones de San Juan. Dos personas con experiencia, con conocimiento, para trabajar esta situación”, sostuvo González.

Comunicó, de paso, que mañana, jueves, a las 9:00 a.m., habrá una reunión con “todos los componentes” de la Región Metropolitana, incluidos los directores de la AAA, alcaldes y legisladores de la zona, “para que conozcan y traigan de primera mano las áreas afectadas en San Juan”.

Romero confirmó que asistirá a la reunión.

“Áreas afectadas en San Juan, esto no es de este año. Tenemos previo al gobernador (Pedro) Pierluisi y teníamos problemas de fluctuación de agua, de presión en tres residenciales en San Juan, Las Casas, Las Margaritas... Y, actualmente, en un tercer y cuarto piso, no llega suficiente presión. Esto no es un asunto de ayer. Llevan seis, ocho años”, continuó la mandataria.

Sus expresiones distan de las ofrecidas ayer, martes, por González Delgado, antes de reunirse con la Federación de Alcaldes, cuando negó la existencia de una “crisis” y aseguró que “todo el mundo” tenía agua en San Juan. La Federación, de paso, también reclamó el nombramiento de un director regional.

En tanto, Romero agradeció los nuevos nombramientos, y advirtió que se mantendrá “atento”.

“Recibimos con apertura los nuevos nombramientos, confiando en que representen el inicio de una etapa de mayor coordinación, transparencia y resultados para la zona metropolitana. La ciudadanía necesita estabilidad operacional y decisiones ágiles que garanticen la continuidad del servicio, especialmente luego de los retos recientes que han afectado a comunidades de San Juan”, dijo, por escrito, el alcalde.

“Estaré atento y vigilante a que se implementen todas las acciones correctivas necesarias, porque San Juan ha sufrido demasiado con las interrupciones del servicio y este es el momento de ver cambios reales que se traduzcan en estabilidad para nuestras comunidades”, agregó Romero, quien, en la conferencia, estuvo representado por el subadministrador de Operaciones e Ingeniería de la capital, el ingeniero Alberto Vázquez.

Mientras, la mandataria admitió que debe haber un cambio en la comunicación de la AAA con los alcaldes. “Tenemos que cambiar la manera en la que se comunica y se gestiona con muchos municipios, y notificar dónde estamos teniendo problemas”, sostuvo.

Respecto a los fondos federales para los trabajos a la infraestructura, González precisó que provienen del programa “Supplemental Appropriations for Hurricane-related Needs”, aprobado por el Congreso y gestionado por ella mientras fue comisionada residente en Washington.

El proyecto más significativo en la asignación es el de mejoras al Superacueducto, que cuenta con una inversión de $63 millones, que permitirá interconectarlo con diversas plantas de filtración y pozos de la región norte, simplificar la operación del sistema y fortalecer su resiliencia ante eventos atmosféricos. La gobernadora informó que las mejoras beneficiarán a más de 190,000 abonados.

Los trabajos también incluyen la instalación de generadores de emergencia y la modernización de 10 plantas de filtración a través de la isla.

Además de San Juan, los municipios que se beneficiarán con proyectos son San Sebastián, Lajas, Orocovis, Yabucoa, Ciales, Patillas, Aguas Buenas, Río Grande, Vega Baja, Arecibo, Salinas, Sabana Grande, Bayamón, Dorado, Carolina, Barceloneta, Vega Alta, Vega Baja y Manatí.