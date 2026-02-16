Sectores en San Juan siguen sin agua, mientras municipio exige explicaciones de la AAA

Varios sectores en la zona norte de San Juan permencen sin servicio de agua este lunes, al tiempo que la administración municipal reafirma su denuncia de la falta de explicaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan, Carlos Acevedo, indicó que sectores altos de Santurce, de Barrio Obrero y Villa Palmeras permanecen sin servicio, al igual que los clientes en los residenciales Las Margaritas y Fray Bartolomé de las Casas.

“Una cosa es la comunicación y otra cosa la respuesta. Yo puedo tener comunicación contigo, pero si no tengo respuesta, es como si nada. Siempre que tenemos comunicación, nunca tienen una respuesta en el momento. (Nos dicen) ‘te voy a contestar para atrás porque voy a buscar el por qué’ y, a veces, los por qué nunca llegan”, expresó Acevedo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

En la tarde del domingo, el alcalde Miguel Romero exigió respuestas por que, además de las que continúan afectadas, comunidades capitalinas como Ocean Park, Machuchal, Santa Teresita, la Calle Loíza y el residencial Luis Llorens Torres estaban sin agua, pese a que la AAA anunció que la avería en la avería en la represa Carraízo estaba solucionada desde el viernes.

“Antes, dentro de la crisis, había información clara y respuestas responsables. Actualmente lo que hay es incertidumbre; la región metro de la AAA está manga por hombro y el presidente de la Autoridad todavía no designa a nadie con capacidad para administrarla. Hoy la explicación oficial de por qué no hay agua luego de la reparación es el “alto consumo”. Pero el problema ya existía antes de la reparación… y continúa después”, detalló el ejecutivo municipal.

Según Acevedo, al cabo de dos horas de las expresiones de Romero, comenzaron a ver el agua fluir. Sin embargo, este lunes se interrumpió nuevamente por una rotura en un tubo en Punta Las Marías, que corrigieron pasadas las 3:00 p.m.

La AAA indicó, por escrito, que la rotura fue informada “al equipo de San Juan tan pronto se avisó”.

El director de la OMME capitalina dijo que los tubos del sistema son viejos, que pueden explotar cuando les entra aire. “A veces, ese es el problema de dejar la tubería sin agua cuando vuelve el sistema de agua, si cogen aire, a veces se rompen”, consideró.

Para ejemplificar la falta de comunicación adecuada, Acevedo explicó que es el equipo del ayuntamiento el que alerta sobre los sectores sin agua cuando piden explicaciones e información a la AAA.

PUBLICIDAD

El funcionario municipal resaltó que las personas están desesperadas por la falta de agua, y exigen respuestas al alcalde Romero, pero aseguró que no pueden dar información que no tienen, pues la emergencia no es responsabilidad del ayuntamiento.

“Desde el 2 de febrero, que el alcalde activó el plan de emergencia de distribución de agua, los empleados de nosotros están trabajando 14 y 16 horas para una emergencia que no es del municipio. Se supone que nosotros seamos un apoyo. Entonces, nosotros nos hemos hecho cargo de repartir el agua con recursos del municipio”, verbalizó Acevedo, quien detalló que “el municipio ha tenido que invertir mucho dinero” en atender la emergencia.

Desde entonces, han atendido entre 3,500 y 3,600 solicitudes para llevar los camiones cisterna a las comunidades afectadas, a las que han suplido sobre 3,000,000 de galones de agua. Además, tienen cuatro oasis fijos -de 6,00 galones cada uno- en el residencial Luis Llorens Torres, tres en Las Margaritas, dos en Villa Kennedy y otros dos en el Fray Bartolomé de las Casas.

Las personas que requieran los servicios de agua del municipio, pueden llamar al 787-480-2025.

El viernes en la noche, la AAA informó que culminó los trabajos de reparación de la avería en el sistema de bombeo de Carraízo. Sin embargo, decenas de ciudadanos siguen denunciando la falta de agua en sus hogares.