AAA culmina reparación en la represa Carraízo, pero persisten quejas por falta de agua

Aunque la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó el viernes por la noche que culminaron los trabajos de reparación de la avería en el sistema de bombeo de la represa Carraízo, decenas de ciudadanos siguen denunciando la falta de agua en sus hogares.

A través de sus redes sociales, e incluso en la publicación oficial de la corporación pública sobre la finalización de los trabajos en Carraízo, residentes de zonas en los municipios de San Juan y Carolina han señalado que aún permanecen sin el vital servicio.

Algunos de los afectados residen en las zonas turísticas de Isla Verde, en Carolina, y El Condado, en San Juan, así como las urbanizaciones Santa Rita y University Gardens en Río Piedras, Cupey, Hato Rey y otras zonas en Villa Palmeras y la calle Loíza, en Santurce.

Si eres uno de los ciudadanos afectados, debes saber que la AAA informó que el restablecimiento del servicio se lleva a cabo de forma progresiva en la zona metropolitana, mientras que el sistema continúa recuperándose y aumentando su producción.

PUBLICIDAD

Además, se espera que durante el fin de semana continúe la recuperación de los niveles en los tanques, lo que permitirá una mayor estabilidad del servicio de agua en más comunidades, según indicó la corporación en un comunicado de prensa.

Según Luis R. González Delgado, presidente ejecutivo de la AAA, tras la reparación, el sistema de bombeo de agua de la represa opera nuevamente con normalidad reestableciendo el suministro de agua cruda hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas.

Luego de completar las pruebas operacionales, la bomba afectada fue reintegrada al sistema, permitiendo restablecer la capacidad total de bombeo hacia la planta de filtración.

Desde tempranas horas de la noche del viernes, según la AAA, los abonados de las áreas afectadas por la avería comenzaron a ver el restablecimiento.

“Con la entrada en operación de esta bomba, fortalecemos la estabilidad del sistema y continuamos garantizando un servicio más confiable para nuestros abonados. Reconocemos y agradecemos al equipo operacional de la Autoridad y al contratista que, de manera ininterrumpida, trabajaron con sentido de urgencia y alto compromiso para completar esta reparación en el menor tiempo posible”, indicó González Delgado.

Con todas las bombas en funcionamiento, la AAA informó que dio inicio el proceso de normalización del servicio para los abonados de San Juan, Carolina, Trujillo Alto y sectores de Loíza.

“Aquellos clientes que aún experimenten bajas presiones deben observar mejoría progresiva durante las próximas horas, extendiéndose hasta la noche y la madrugada de mañana sábado, en lo que el sistema alcanza su balance operacional”, lee el comunicado.