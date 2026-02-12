AAA interrumpirá el suplido de agua por reparación en Carraízo

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) detendrá por varias horas el bombeo de agua a partir de la noche de hoy, jueves, por trabajos de reparación en la represa Carraízo.

En comunicado de prensa, la AAA informó que algunos sectores de la zona metropolitana y algunos pueblos limítrofes se verán afectados durante varias horas.

El ingeniero Luis Josué Ortiz Salgado, vicepresidente ejecutivo de Operaciones y director interino de la Región Metro, explicó que las labores consisten en la instalación del motor y acople de una de las bombas que estuvo averiado desde principios de este mes.

El trabajo provocará que se detenga el suplido de agua cruda desde Carraízo hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas, a partir de las 10:00 de la noche de hoy, jueves.

“Como resultado, la planta, que suple a aproximadamente 185,000 abonados de la Región Metropolitana, saldrá de operación durante horas de la noche y la madrugada del viernes”, apuntó la AAA en comunicado de prensa.

“Se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de cinco horas. Este horario fue seleccionado con el fin de impactar la menor cantidad de abonados posible, considerando que el consumo de agua es significativamente menor durante ese periodo", agregó.

Como consecuencia de la detención del sistema, podrían registrarse interrupciones temporeras del servicio en sectores de San Juan, entre ellos Santurce, Ocean Park, Cupey, Calle Loíza, Monte Hatillo, Monte Carlo, sector Venezuela, Monteflores, Morcelo, el Residencial Luis Llorens Torres, Saint Just y áreas aledañas.

En Trujillo Alto, se incluyen Fairview, Lomas del Viento, Villas de Carraízo y zonas cercanas.

En Carolina, las comunidades de Isla Verde, Metrópolis, Las Lomas y sectores aledaños. Mientras que en Loíza podrían verse impactados Piñones, el sector La Torre y áreas cercanas.

Además en Canóvanas sectores como Barrio Pueblo, Hato Puerco, Lomas y Torrecilla Alta; así como el sector San Antonio en Caguas podrían verse afectadas.

Como parte del plan de mitigación, personal técnico de la AAA realizará ajustes operacionales para suplir agua desde otros sistemas, con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio durante el periodo de trabajos.

Según la AAA, los trabajos programados son de suma importancia, ya que, de no surgir contratiempos, culminarán las labores de reparación. Como parte de la intervención, se completará la instalación de la bomba, la alineación de ejes y la ejecución de las pruebas operacionales necesarias para garantizar el funcionamiento seguro y confiable del sistema.

“Entendemos los contratiempos que esta situación ha generado en la rutina de las familias y comercios durante las pasadas semanas. Por eso, estamos trabajando con sentido de urgencia y con todo el personal necesario para completar esta instalación en el menor tiempo posible. Al momento, estas labores se mantienen dentro del periodo estimado de 15 días calendario. Nuestro compromiso es restablecer la operación plena de manera segura, para el beneficio de las comunidades y familias que dependen de este servicio esencial”, expresó Ortiz Salgado.

Sostuvo que la planificación anticipada de esta intervención ha permitido ampliar la logística de respuesta y coordinar con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de los municipios de San Juan, Carolina, Canóvanas, Loíza y Trujillo Alto los planes de acarreo de agua, de ser necesarios, para atender cualquier situación que pudiera surgir durante el periodo de trabajos.