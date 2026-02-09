AAA culmina trabajos que interrumpieron el suplido de agua potable en San Juan
El bombeo de agua se detuvo entre la noche del domingo y la madrugada de hoy
9 de febrero de 2026 - 7:35 AM
9 de febrero de 2026 - 7:35 AM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) culminó los trabajos que causaron una interrupción del servicio de agua en sectores de la zona metropolitana entre la noche del domingo y hoy, lunes.
La corporación pública indicó en la mañana de hoy que el sistema está “en proceso de recuperación”.
Según la AAA, la detención temporera del sistema de bombeo de agua de la represa de Carraízo se debía a trabajos para continuar con la reparación de una avería en una de las bombas.
Como consecuencia, se esperaba que afectaran sectores de San Juan como Santurce, Ocean Park, Cupey, Calle Loíza, Monte Hatillo, Monte Carlo, sector Venezuela, Monteflores, Morcelo, Residencial Luis Llorens Torres y áreas aledañas.
Mienrtras, en Trujillo Alto, se podían afectar sectores como Fairview, Lomas del Viento, Villas de Carraízo y zonas cercanas.
En Carolina, se anticipaba la misma situación en las comunidades de Isla Verde, Metrópolis, Las Lomas y áreas aledañas, así como en comunidades de Loíza tales como Piñones, sector La Torre y zonas cercanas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: