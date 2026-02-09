Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AAA culmina trabajos que interrumpieron el suplido de agua potable en San Juan

El bombeo de agua se detuvo entre la noche del domingo y la madrugada de hoy

9 de febrero de 2026 - 7:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El embalse de Carraízo.
Para la reparación, la AAA detuvo temporeramente el sistema de bombeo de agua en la represa Carraízo. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) culminó los trabajos que causaron una interrupción del servicio de agua en sectores de la zona metropolitana entre la noche del domingo y hoy, lunes.

La corporación pública indicó en la mañana de hoy que el sistema está “en proceso de recuperación”.

Según la AAA, la detención temporera del sistema de bombeo de agua de la represa de Carraízo se debía a trabajos para continuar con la reparación de una avería en una de las bombas.

Como consecuencia, se esperaba que afectaran sectores de San Juan como Santurce, Ocean Park, Cupey, Calle Loíza, Monte Hatillo, Monte Carlo, sector Venezuela, Monteflores, Morcelo, Residencial Luis Llorens Torres y áreas aledañas.

Mienrtras, en Trujillo Alto, se podían afectar sectores como Fairview, Lomas del Viento, Villas de Carraízo y zonas cercanas.

En Carolina, se anticipaba la misma situación en las comunidades de Isla Verde, Metrópolis, Las Lomas y áreas aledañas, así como en comunidades de Loíza tales como Piñones, sector La Torre y zonas cercanas.

