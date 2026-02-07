Opinión
Suscriptores
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

San Juan anuncia oasis ante interrupción en el servicio de agua por reparaciones de la AAA en Carraízo

Entre este domingo y el lunes varios sectores de la zona metropolitana de San Juan se verán afectados

7 de febrero de 2026 - 6:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La AAA destinará camiones cisternas a la Oficina de Manejo de Emergencia municipal. (Archivo GFR Media)
La interrupción programada provocará interrupciones y baja presión en el servicio de agua potable en múltiples sectores de San Juan.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Entre la noche de este domingo hasta la noche del lunes varios sectores de la zona metropolitana experimentarán problemas con el suplido de agua potable debido a trabajos de reparación que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la represa de Carraízo, informó el Municipio de San Juan.

La interrupción programada provocará interrupciones y baja presión en el servicio de agua potable en múltiples sectores de San Juan, sostuvo el ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El Ayuntamiento anunció que, durante los trabajos, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del Municipio de San Juan asistirá a las comunidades mediante camiones cisterna destacados en oasis en varios puntos estratégicos cerca de las zonas afectadas.

“El personal de Manejo de Emergencias estará desplegado durante todo el proceso y en comunicación constante con las comunidades. Estamos preparados para atender solicitudes adicionales y reforzar la respuesta municipal de ser necesario”, indicó el director de la OMME, Carlos Acevedo.

El municipio aclaró, sin embargo, que la interrupción programada del domingo y lunes no está relacionada a otra interrupción que actualmente afecta a otros sectores y que son atendidos como parte de los esfuerzos para mitigar esa emergencia en particular.

Muchos adultos mayores han experimentado complicaciones al momento de abastecerse de agua potable. Muchos optan por utilizar las lavadoras de ropa como tanques de almacenaje.
Así los abonados de la AAA se abastecen de agua durante reparación del Superacueducto.

El Ayuntamiento exhortó a los residentes y comerciantes a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación y ofreció una lista de los sectores que posiblemente se verían afectados.

San Juan-Río Piedras:

• Urb. Jardines Metropolitanos • Sector Buen Consejo • Urb. Country Club • Los Pinos • Urb. Villa Nevárez • Sector Canteras • Pueblo de Río Piedras • Urb. Club Manor • Sector Venezuela • Residencial Monte Hatillo • Urb. Floral Park • Sector Las Monjas • Urb. Cambridge Park • Sabana Llana • Urb. Hyde Park • Antón Santi • Urb. Pérez Mori • Berwind Norte • Sector Israel • Urb. Valencia • Parque del Monte • Residencial Manuela Pérez • Sector Falú • Urb. Reparto Sevilla • Urb. Villa Prades • Urb. Bosque Real • Sector Hill Brothers • Urb. University Gardens • Sector Bitumul • Urb. Caribe • Sector Los Peña

Cupey:

• Colinas de Cupey • Urb. Villa Andalucía • PR-199 • Fair View • Cupey Alto • Venus Gardens • Sector Morcello • Camino Los Guayabos • Los Paseos • Alturas de Borinquen Gardens • Camino Trinidad • Señorial • Sky Tower • Camino Morcelo PR-842 • Los Olvidados • Residenciales Los Lirios, Alturas de Cupey y Villa Esperanza

Santurce:

• Ocean Park • Punta Las Marías • Santa Teresita • Calle Loíza • Machuchal • Villa Palmeras • Santurce partes altas y bajas • Residencial Llorens Torres • Residencial Fray Bartolomé de las Casas • Villa Kennedy • Las Margaritas

Breaking NewsAAAagua potableSan JuanMunicipio de San JuanEmbalse Carraízo
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
