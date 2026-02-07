San Juan anuncia oasis ante interrupción en el servicio de agua por reparaciones de la AAA en Carraízo

1 / 12 Así los abonados de la AAA se abastecen de agua durante reparación del Superacueducto

Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la AAA.

Carlos Rivera Giusti