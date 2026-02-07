San Juan anuncia oasis ante interrupción en el servicio de agua por reparaciones de la AAA en Carraízo
Entre este domingo y el lunes varios sectores de la zona metropolitana de San Juan se verán afectados
7 de febrero de 2026 - 6:07 PM
Entre la noche de este domingo hasta la noche del lunes varios sectores de la zona metropolitana experimentarán problemas con el suplido de agua potable debido a trabajos de reparación que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la represa de Carraízo, informó el Municipio de San Juan.
La interrupción programada provocará interrupciones y baja presión en el servicio de agua potable en múltiples sectores de San Juan, sostuvo el ayuntamiento en un comunicado de prensa.
El Ayuntamiento anunció que, durante los trabajos, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del Municipio de San Juan asistirá a las comunidades mediante camiones cisterna destacados en oasis en varios puntos estratégicos cerca de las zonas afectadas.
“El personal de Manejo de Emergencias estará desplegado durante todo el proceso y en comunicación constante con las comunidades. Estamos preparados para atender solicitudes adicionales y reforzar la respuesta municipal de ser necesario”, indicó el director de la OMME, Carlos Acevedo.
El municipio aclaró, sin embargo, que la interrupción programada del domingo y lunes no está relacionada a otra interrupción que actualmente afecta a otros sectores y que son atendidos como parte de los esfuerzos para mitigar esa emergencia en particular.
El Ayuntamiento exhortó a los residentes y comerciantes a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación y ofreció una lista de los sectores que posiblemente se verían afectados.
San Juan-Río Piedras:
• Urb. Jardines Metropolitanos • Sector Buen Consejo • Urb. Country Club • Los Pinos • Urb. Villa Nevárez • Sector Canteras • Pueblo de Río Piedras • Urb. Club Manor • Sector Venezuela • Residencial Monte Hatillo • Urb. Floral Park • Sector Las Monjas • Urb. Cambridge Park • Sabana Llana • Urb. Hyde Park • Antón Santi • Urb. Pérez Mori • Berwind Norte • Sector Israel • Urb. Valencia • Parque del Monte • Residencial Manuela Pérez • Sector Falú • Urb. Reparto Sevilla • Urb. Villa Prades • Urb. Bosque Real • Sector Hill Brothers • Urb. University Gardens • Sector Bitumul • Urb. Caribe • Sector Los Peña
Cupey:
• Colinas de Cupey • Urb. Villa Andalucía • PR-199 • Fair View • Cupey Alto • Venus Gardens • Sector Morcello • Camino Los Guayabos • Los Paseos • Alturas de Borinquen Gardens • Camino Trinidad • Señorial • Sky Tower • Camino Morcelo PR-842 • Los Olvidados • Residenciales Los Lirios, Alturas de Cupey y Villa Esperanza
Santurce:
• Ocean Park • Punta Las Marías • Santa Teresita • Calle Loíza • Machuchal • Villa Palmeras • Santurce partes altas y bajas • Residencial Llorens Torres • Residencial Fray Bartolomé de las Casas • Villa Kennedy • Las Margaritas
