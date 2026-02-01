Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avería de “gran magnitud” en Carraízo afectaría el servicio de agua de sobre 44,000 abonados en varios municipios

La AAA indicó que la reparación podría tardar unos 15 días

1 de febrero de 2026 - 7:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los cinco motores de la represa sufrió problemas por fluctuaciones en el servicio de energía eléctrica. (JUAN LUIS MARTINEZ)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una avería de “gran magnitud” en una de las bombas de agua en la represa Carraízo podría causar problemas de baja presión o intermitencia en el servicio para cerca de 44,233 abonados en los municipios de San Juan, Carolina, Trujillo Alto y algunos sectores de Loíza.

RELACIONADAS

De acuerdo a un comunicado de prensa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se declaró un “estado de emergencia operacional” en la planta de filtración Sergio Cuevas luego de que un motor de una de las cinco bombas se afectara por problemas de fluctuación de voltaje e interrupciones de servicio eléctrico el sábado.

“Esta avería es de mayor complejidad, ya que se trata de un sistema especializado que requiere la intervención de un taller técnico específico que atiende equipo de tamaño industrial, por lo que se estima que los trabajos de reparación tengan una duración aproximada de 15 días calendario”, lee el documento.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN

Para atender la situación, la AAA aseguró que estaría tomando algunas medidas; entre estas, asistir el sistema con agua proveniente de otros sectores, incluyendo el Superacueducto.

“Reconocemos los inconvenientes que esta situación genera a las familias de la zona metropolitana. Por ello, y como parte de nuestro compromiso de garantizar que todos los ciudadanos cuenten con el servicio de agua potable, hemos activado todos los recursos necesarios y estamos trabajando sin descanso para lograr el funcionamiento óptimo de la represa en el menor tiempo posible”, expresó Luis J. Ortiz Salgado, vicepresidente de Operaciones y director interino de la Región Metro de AAA.

Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la AAA. El decreto precisa que, desde inicios de semana, la avería del tubo, parte de una línea soterrada en Manatí, ha afectado el suministro en Arecibo, Barceloneta, Manatí, Morovis, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Caguas, Gurabo y Juncos. Muchos adultos mayores han experimentado complicaciones al momento de abastecerse de agua potable. Muchos optan por utilizar las lavadoras de ropa como tanques de almacenaje.
1 / 12 | Así los abonados de la AAA se abastecen de agua durante reparación del Superacueducto . Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la AAA. - Carlos Rivera Giusti

De igual forma, se indicó que la AAA se encuentra en coordinación con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias de los municipios impactados para establecer planes de acarreo de agua, así como con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, de ser necesario, para coordinar gestiones con el sector hotelero. También se mantienen coordinaciones con el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio en instalaciones educativas y de salud.

En octubre pasado, una rotura en el Superacueducto afectó a más de 15 municipios de la zona norte y central de Puerto Rico, entre los que destacaban Arecibo, Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas. Unos 190,000 clientes de la AAA vieron desde fluctuaciones hasta intermitencia en el servicio de agua potable por poco más de una semana.

