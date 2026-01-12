¿Tienes agua? AAA recuerda sobre interrupción del servicio en sectores de Guaynabo y Bayamón
La corporación pública anticipa que el suplido se comenzará a restablecer en horas de la noche de este lunes
12 de enero de 2026 - 8:33 AM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que está en pie para hoy la interrupción del servicio de agua potable para sectores de Guaynabo y Bayamón.
La corporación pública había anunciado el pasado 10 de enero que la suspensión del suplido estaba relacionado con trabajos de mantenimiento en la toma de aguas crudas Santa Rosa III.
En aquel momento, la AAA detalló que la interrupción duraría 12 horas, comenzando desde las 6:00 de la mañana de hoy, lunes.
Se esperaba que las áreas afectadas en Guaynabo fueran la avenida Muñoz Rivera, las avenidas Esmeralda y Lopategui, Parkville, las partes altas de Las Lomas, la zona urbana del pueblo y los barrios López Cases, Canta Gallo y Tintillo.
También, podrían experimentar interrupciones los sectores calle Buen Samaritano, así como Juan Domingo y La Morenita, en Bayamón, además de áreas aledañas.
El vicepresidente de Operaciones y director interino de la Región Metropolitana de la AAA, Luis J. Ortiz Salgado, indicó en el comunicado del sábado que las labores a realizarse incluyen la limpieza e inspección del pozo húmedo, remoción de sedimentos, reparación de la válvula en la salida de la bomba número dos y evaluación de la válvula reguladora de dicha bomba, así como el cotejo de las protecciones en los controles.
Agregó que esas labores son necesarias para optimizar la extracción de un mayor caudal de agua y forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer y mejorar la producción y la confiabilidad del sistema en la zona.
Señaló que el proceso de recuperación del sistema iniciará en horas de la noche del lunes, y que el restablecimiento del servicio será gradual y de manera paulatina en los sectores afectados.
Como medida de mitigación, la AAA indicó que tendrá camiones oasis disponibles, coordinados previamente con los municipios y sus alcaldes.
