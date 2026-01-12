Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Tienes agua? AAA recuerda sobre interrupción del servicio en sectores de Guaynabo y Bayamón

La corporación pública anticipa que el suplido se comenzará a restablecer en horas de la noche de este lunes

12 de enero de 2026 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La AAA había indicado que tendría camiones oasis disponibles en coordinación con los municipios afectados. (Carlos Rivera Giusti)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que está en pie para hoy la interrupción del servicio de agua potable para sectores de Guaynabo y Bayamón.

RELACIONADAS

La corporación pública había anunciado el pasado 10 de enero que la suspensión del suplido estaba relacionado con trabajos de mantenimiento en la toma de aguas crudas Santa Rosa III.

En aquel momento, la AAA detalló que la interrupción duraría 12 horas, comenzando desde las 6:00 de la mañana de hoy, lunes.

Se esperaba que las áreas afectadas en Guaynabo fueran la avenida Muñoz Rivera, las avenidas Esmeralda y Lopategui, Parkville, las partes altas de Las Lomas, la zona urbana del pueblo y los barrios López Cases, Canta Gallo y Tintillo.

También, podrían experimentar interrupciones los sectores calle Buen Samaritano, así como Juan Domingo y La Morenita, en Bayamón, además de áreas aledañas.

El vicepresidente de Operaciones y director interino de la Región Metropolitana de la AAA, Luis J. Ortiz Salgado, indicó en el comunicado del sábado que las labores a realizarse incluyen la limpieza e inspección del pozo húmedo, remoción de sedimentos, reparación de la válvula en la salida de la bomba número dos y evaluación de la válvula reguladora de dicha bomba, así como el cotejo de las protecciones en los controles.

Agregó que esas labores son necesarias para optimizar la extracción de un mayor caudal de agua y forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer y mejorar la producción y la confiabilidad del sistema en la zona.

Señaló que el proceso de recuperación del sistema iniciará en horas de la noche del lunes, y que el restablecimiento del servicio será gradual y de manera paulatina en los sectores afectados.

Como medida de mitigación, la AAA indicó que tendrá camiones oasis disponibles, coordinados previamente con los municipios y sus alcaldes.

Tags
AAAGuaynaboBayamónBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: