Miles de clientes de la AAA enfrentan interrupciones en el servicio en víspera de Año Nuevo

En plena víspera de Año Nuevo, miles de clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados enfrentan interrupciones y bajas presiones en el servicio de agua potable debido a dos eventos no relacionados que afectan a sectores de Carolina, Hatillo y Arecibo.

En un comunicado de prensa, el ingeniero Luis Ortiz Salgado, vicepresidente de Operaciones de la AAA, explicó que, desde las 8:00 p.m. del martes, se registró una baja irregular en el tanque conocido como Dos Millones, en Arecibo.

Como resultado, brigadas de la Región Norte se movilizaron para atender una avería localizada en la carretera PR-10, vía paralela, cerca de un restaurante en el sector Trapiche.

De acuerdo con Ortiz Salgado, la avería ha provocado interrupciones en el servicio de agua potable para entre 18,000 y 24,000 abonados de los municipios de Arecibo y Hatillo que se suplen de dicha instalación.

Según el ingeniero, el personal lleva a cabo labores de excavación para identificar el punto preciso y el alcance del daño, por lo que, de momento, no se puede precisar cuánto tiempo se extenderán los trabajos.

Actualmente, no se ha requerido el cierre total de la carretera, pero el tránsito se mantiene fluyendo con precaución debido a la presencia de personal y maquinaria en la zona.

Ortiz Salgado informó que, de manera simultánea, personal operacional de la Región Metro trabaja en una reparación en el kilómetro 4.4 de la carretera PR-185, en Canóvanas, donde transcurren dos tuberías que estarán siendo evaluadas para determinar cuál presenta una falla.

El ingeniero indicó que la intervención inició a las 8:30 a.m. de este miércoles y se estima que la reparación se complete durante las próximas siete a ocho horas, de no surgir complicaciones.

La falla en este sector provoca bajas presiones e interrupciones para aproximadamente 1,917 clientes de Carolina y Canóvanas.

Debido a la situación, aseguró que la AAA trabaja en coordinación con los municipios para suplir camiones cisterna que sirvan como oasis.