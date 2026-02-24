Presidente ejecutivo de la AAA insiste en que “no hay crisis” con el suministro de agua potable

Gurabo - En momentos en que tanto su desempeño como la calidad del servicio están bajo escrutinio, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González, aseguró este martes que “todo el mundo” en la zona metropolitana tiene agua potable, descartando que exista una “crisis”.

“Hoy (martes) por la mañana, se levantó en 99.9% el servicio en el área del San Juan. Los reportes iniciales de esta mañana con nuestro equipo de operaciones de San Juan nos indican que, en la parte de Santurce, había agua y había compresión”, dijo, previo a participar de la reunión mensual de la Federación de Alcaldes, en Gurabo.

“Ahora mismo, no hay crisis. Ahora mismo, todo el mundo está con agua”, agregó.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por información del Municipio de San Juan sobre si, en efecto, todos los abonados en la capital cuentan con servicio de agua potable.

Cuestionado sobre los reclamos del alcalde Miguel Romero y los representantes Eddie Charbonier y Juan Oscar Morales, quienes han denunciado la falta de agua en varios sectores sanjuaneros y reclamado acción de González, el funcionario respondió: “Entiendo la preocupación del señor alcalde en términos de lo que es el servicio de agua para los constituyentes de San Juan”.

“La entiendo perfectamente. La gobernadora (Jenniffer González Colón) también la entiende y, por eso, es que, en nuestras comunicaciones, siempre estamos en la dinámica de ver qué más tenemos que hacer para que los clientes puedan tener el servicio de agua y atender las necesidades de la gente”, agregó.

Romero, además de exigir la salida de González de la presidencia ejecutiva, también ha reclamado que se nombre a un director regional de la AAA para la zona metro.

Al respecto, González indicó que el proceso de reclutamiento está “más adelantado”, pero no se ha logrado contratar a alguien “porque los candidatos que hemos seleccionado, al final, declinan la oportunidad”. Señaló que no aceptan el cargo por “situaciones personales, preocupaciones”.

“La realidad es que trabajar en gobierno es bien retante”, afirmó.

A su llegada a la reunión de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, el primer ejecutivo de Bayamón, Ramon Luis Rivera Cruz, aseguró que comprende el reclamo de su homólogo de San Juan.

“Yo entiendo al alcalde de San Juan. Yo también he hecho planteamientos públicos y, obviamente, yo lo entiendo a él, porque a mí me pasa lo mismo. Usted se gasta una cantidad de dinero enorme en mover camiones, en cisternas, en mover todo tu equipo de trabajo para atender una situación que no le compete al municipio. Puedo entender el sentimiento del alcalde de San Juan, porque yo también he pasado por eso”, expresó.

