Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Si no me pagan, los voy a demandar”: Miguel Romero exige reembolso de $468,000 a la AAA

El alcalde de San Juan le dio cinco días a la corporación pública para responder a su solicitud

28 de febrero de 2026 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel Romero, alcalde de San Juan. (alexis.cedeno)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, solicitó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el reembolso de más de $400,000 por los gastos incurridos por el Municipio para distribuir agua potable a sus residentes, en medio de la emergencia que decretó, en febrero, por las interrupciones en este servicio esencial.

“Les di cinco días para responder. Tienen que responderme en cinco días, y si no me pagan, los voy a demandar”, afirmó Romero este sábado, en una conferencia de prensa citada para inaugurar el Complejo Deportivo Caparra Heights.

El alcalde formalizó la solicitud a la AAA mediante una carta enviada ayer, viernes, al presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, quien ha planteado que llamar “crisis” a los problemas actuales en la capital es “una palabra muy fuerte”.

“Durante el mes de febrero, el Municipio ha acarreado más de 2.9 millones de galones de agua potable en visitas a 459 complejos de apartamentos, 277 condominios, 22 égidas, (y) 154 negocios de comida que, sin agua, no operan. Para hacer una operación como esa sin cobrarles el agua, requiere que gaste en nóminas, en turnos extra de 77 empleados de Manejo de Emergencias, seis de Obras Públicas y seis policías municipales para coordinar todo esto de los camiones. He gastado 468,000 pesos. Si él (González Delgado) me lo quiere pagar o acreditar a la factura, no hay problema, pero no vamos a dejar pasar cuando se trate de problemas que se pueden evitar y no confrontábamos”, aseveró Romero.

Increpado sobre su opinión ante las expresiones de González Delgado en rechazo a una “crisis” en San Juan, el alcalde sostuvo que “debe ser porque él tiene agua”.

“Parte de la función que nosotros hacemos, uno tiene que tener empatía, uno tiene que tener sensibilidad. Yo tengo agua en mi casa; si se va, tengo una cisterna, gracias a Dios, pero eso no quiere decir que tenga que dar el espacio a que se cometan errores que se pueden evitar”, insistió.

El alcalde le dio la bienvenida al ingeniero José A. Rivera Ortiz, quien fue nombrado por la gobernadora Jenniffer González como nuevo director regional en la AAA. Empero, señaló que “no hay mucho espacio para errores”, y añadió que “el tema de no operar el sistema adecuadamente para que tengamos agua donde antes había agua, y desde que ellos llegaron no ha habido, eso tiene que acabar la semana que viene”.

Tags
San JuanAAAMiguel Romeroagua potable
