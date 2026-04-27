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Hatillo declara un estado de emergencia ante unas 6,500 familias sin servicio de agua potable

Según el alcalde, algunas comunidades llevan cerca de una semana sin agua

27 de abril de 2026 - 5:06 PM

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El ayuntamiento despachó dos camiones cisternas a la comunidad Bayaney y se espera que se envíen más camiones durante el lunes. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Municipio de Hatillo declaró este lunes un estado de emergencia ante unas 6,500 familias que se encuentran sin servicio de agua potable en el pueblo, un aumento de 40% en menos de 24 horas.

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Según un comunicado de prensa, las comunidades que carecen del servicio son Bayaney, Carrizales, Buena Vista, Campo Alegre y sus respectivos sectores.

El alcalde Carlos Román indicó que algunas de estas comunidades llevan cerca de una semana sin agua.

“Esta situación afecta a los residentes, comerciantes y visitantes. También afecta a la población de adultos mayores, quienes carecen de los recursos físicos para movilizarse a buscar el preciado líquido. Tampoco cuentan con los recursos económicos para lidiar con los costos asociados debido a la falta de agua”, expresó Román en un comunicado.

La administración municipal precisó que esta declaración de emergencia dará paso a que el Municipio agilice medidas temporeras para remediar la situación.

“Espero en las próximas horas aumentar la cantidad de camiones cisterna para distribuir agua en las comunidades”, aseguró el alcalde.

“Reitero mi llamado al personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para que atiendan esta crisis. Hatillo merece calidad de vida y la falta de agua afecta la salud física y emocional de todos”, agregó Román.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la AAA y al momento de publicar esta historia no había sido recibida.

Desde el domingo se encontraba en la comunidad Bayaney un oasis permanente y dos camiones cisternas en la PR-129, kilómetro 15.2.

Tags
Breaking NewsHatilloagua potableAAA
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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