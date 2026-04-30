Tras años de espera, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, comunicó que finalmente iniciaron los trabajos de demolición de las estructuras dañadas, por los eventos sísmicos de 2020, en el paseo tablado La Guancha.

1 / 8 “Estamos transformando escombros en esperanza”: comienza la demolición de La Guancha en Ponce

“Estamos transformando escombros en esperanza”: comienza la demolición de La Guancha en Ponce. Tras años de espera, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, comunicó que finalmente iniciaron los trabajos de demolición de las estructuras dañadas, por los eventos sísmicos de 2020, en el paseo tablado La Guancha.

1 / 8 | “Estamos transformando escombros en esperanza”: comienza la demolición de La Guancha en Ponce. Tras años de espera, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, comunicó que finalmente iniciaron los trabajos de demolición de las estructuras dañadas, por los eventos sísmicos de 2020, en el paseo tablado La Guancha. - Facebook / Ciudad de Ponce

Tras años de espera, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, confirmó el inicio de los trabajos de demolición de las estructuras en el paseo tablado de La Guancha que sufrieron daños por los terremotos de 2020.

​“A La Guancha la rescatamos, la abrimos y le devolvimos sus eventos. Ahora, la reconstruiremos a prueba de todo, especialmente para que sea el orgullo de nuestra gente”, expresó la ejecutiva municipal a través de una publicación en redes sociales.

De acuerdo con la alcaldesa, el proyecto de demolición tendrá un costo de $367,399.70 y un tiempo de ejecución de 180 días calendario.

Indicó que la cifra contempla trabajos de demolición selectiva superficial y acciones necesarias para encaminar la rehabilitación integral del complejo, que ahora se convertirá en un “food park”.

La líder municipal informó que los escombros generados por la labor serán dispuestos mediante reciclaje.

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“​Ponce no se detiene. Estamos transformando los escombros en esperanza y desarrollo económico para nuestros guancheros y comerciantes. Porque en Ponce, ¡las cosas sí pasan!“, sostuvo.

En septiembre de 2025, Sifre anticipó que el complejo completo sería demolido, es decir, los 25 kioscos, un restaurante, salón de actividades, baños y oficinas en el edificio principal, y una tarima.

Señaló que la única excepción sería la torre de observación, pues no sufrió daños a causa de los terremotos que provocaron daños severos en la zona sur de la isla.

En ese momento, la funcionaria sostuvo que la reconstrucción en su totalidad –cuyo costo podría sobrepasar los $50 millones– debería tomar aproximadamente tres años.

Además, para cumplir con la zona marítimo terrestre, aseguró que La Guancha se moverá 50 pies hacia atrás.

Bajo el nuevo concepto de “food park”, Sifre explicó que el nuevo espacio de 114,000 pies cuadrados contará con 16 vagones, área para artesanos, un pabellón de entrada para eventos, actividades culturales y presentaciones en vivo, así como servicios sanitarios.