Melania Trump da la bienvenida al árbol de Navidad en la Casa Blanca

Washington - La primera dama Melania Trump dio la bienvenida el lunes al árbol de Navidad de este año en la Casa Blanca.

El árbol, procedente de Korson’s Tree Farms de Michigan, fue entregado en un coche verde tirado por caballos y conducido por tres hombres con sombrero de copa.

“Es un árbol precioso”, dijo la Primera Dama mientras rodeaba el carruaje y posaba para las fotos.