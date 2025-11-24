Melania Trump da la bienvenida al árbol de Navidad en la Casa Blanca
La Primera Dama recibió en la residencia presidencial el árbol festivo, entregado por un coche de caballos procedente de Michigan
24 de noviembre de 2025 - 2:23 PM
Washington - La primera dama Melania Trump dio la bienvenida el lunes al árbol de Navidad de este año en la Casa Blanca.
El árbol, procedente de Korson’s Tree Farms de Michigan, fue entregado en un coche verde tirado por caballos y conducido por tres hombres con sombrero de copa.
“Es un árbol precioso”, dijo la Primera Dama mientras rodeaba el carruaje y posaba para las fotos.
