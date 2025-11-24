Opinión
24 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Melania Trump da la bienvenida al árbol de Navidad en la Casa Blanca

La Primera Dama recibió en la residencia presidencial el árbol festivo, entregado por un coche de caballos procedente de Michigan

24 de noviembre de 2025 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera dama Melania Trump recibe el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca de 2025, un abeto blanco de Korson's Tree Farms de Michigan, en el Pórtico Norte de la Casa Blanca, el lunes 24 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La primera dama Melania Trump dio la bienvenida el lunes al árbol de Navidad de este año en la Casa Blanca.

RELACIONADAS

El árbol, procedente de Korson’s Tree Farms de Michigan, fue entregado en un coche verde tirado por caballos y conducido por tres hombres con sombrero de copa.

“Es un árbol precioso”, dijo la Primera Dama mientras rodeaba el carruaje y posaba para las fotos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsNavidadCasa BlancaMelania Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
