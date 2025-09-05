Madres venezolanas deportadas piden a Melania Trump que las ayude a reunirse con sus hijos

Caracas, Venezuela - María Alejandra Rubio no ha visto a su hijo en cinco meses. Fueron separados en Estados Unidos cuando ella fue detenida para ser deportada a su natal Venezuela y él fue enviado a vivir con un amigo de la familia.

Rubio dice que las autoridades de inmigración de Estados Unidos la hicieron creer que abordaría un avión a Venezuela con su hijo Anyerson, de 8 años. Pero hizo el viaje de muchas horas el mes pasado sin él.

Con el corazón roto, Rubio ahora forma parte de un grupo de madres y abuelas venezolanas que apelan a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, para que les ayude a volver a ver a sus hijos y nietos. Los miembros del grupo, respaldados por el gobierno de Venezuela, dicen que enviaron una carta a Trump solicitando su ayuda el mes pasado.

“Él me dice: ‘Mamá, quiero estar contigo. Quiero regresar a mi país contigo’”, dijo Rubio sobre sus llamadas con Anyerson, quien está en Georgia. “Entonces, realmente me gustaría que la primera dama se pusiera la mano en el corazón y respondiera nuestra carta”.

La oficina de Donald Trump no respondió de inmediato a una solicitud de The Associated Press en busca de comentarios sobre la carta. El gobierno de Venezuela dijo el jueves a la AP que la carta, fechada el 18 de agosto, fue enviada a la Casa Blanca a través de un servicio privado de entrega de correo.

“Les pedimos como madres que alcen la voz, que ayuden a nuestros hijos a regresar a sus hogares, que sean un puente hacia la justicia y la humanidad que ustedes mismos piden”, escribieron los miembros del grupo, según una copia de la carta compartida con la AP. “Les pedimos que escuchen los gritos de las familias, que detengan la continuación de esta política de separación, que simplemente deporten a las madres junto con sus hijos”.

Los venezolanos están siendo deportados constantemente a su país de origen este año después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro, bajo presión de la Casa Blanca, eliminó su política de larga data de no aceptar deportados de Estados Unidos. Los inmigrantes ahora llegan regularmente al aeropuerto en las afueras de la capital, Caracas, en vuelos operados por un contratista del gobierno de Estados Unidos o la aerolínea estatal de Venezuela.

El gobierno de Maduro ha dicho que más de 10,000 migrantes, incluidos niños, habían regresado al país sudamericano a mediados de agosto. Pero no todos los padres han viajado con sus hijos.

Entre los menores separados de sus padres se encontraba Maikelys Espinoza, de 2 años. Ella permaneció en Estados Unidos después de que su madre fuera deportada a Venezuela y su padre fuera enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo la invocación del presidente Donald Trump de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar rápidamente a cientos de inmigrantes.

El gobierno de Estados Unidos dijo que la separación de Maikelys estaba justificada porque las autoridades de Estados Unidos habían vinculado a sus padres con la pandilla Tren de Aragua, con sede en Venezuela, que el presidente designó como organización terrorista. La niña se reunió con su madre a mediados de mayo en Venezuela y con su padre en julio, cuando fue liberado de la prisión salvadoreña.

Maduro agradeció públicamente al presidente Donald Trump después de que Maikelys llegara a Venezuela. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, pero ha negociado varias acciones con su gobierno este año, incluida la liberación de varios estadounidenses detenidos en el país sudamericano. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que el regreso de menores a Venezuela podría llevar tiempo.

“A diferencia del régimen ilegítimo de Maduro, Estados Unidos no utiliza a los niños como moneda de cambio, y no nos apresuraremos a trasladar a menores no acompañados antes de evaluar a fondo lo que es en su mejor interés”, publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en X el 8 de agosto.

Al igual que los funcionarios del gobierno venezolano, las madres y abuelas que firmaron la carta solicitando el regreso de los niños a su país de origen están caracterizando su estadía en Estados Unidos como secuestros.

“No tener contacto con tu hijo, no saber dónde está tu hijo, es un secuestro. No sabemos dónde está”, dijo Syntia Cáceres el jueves, refiriéndose a su nieta Aurore, de 4 años.

Cáceres dijo que su nieta fue puesta en un hogar de crianza en Georgia después de que su hijo fuera detenido en julio. Dijo que la familia que cuidaba a Aurore le permitió hablar con la niña una vez el mes pasado, pero luego le dijeron que los servicios de protección infantil le indicaron a la familia que terminara cualquier contacto con la abuela.

Cáceres ahora quiere asegurarse de que su hijo y su nieta sean deportados juntos cuando llegue el momento.