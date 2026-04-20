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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a nonagenario que fue reportado como desaparecido en Añasco

La Policía indicó que Isauro Méndez Ramos había sido visto por última vez el sábado

20 de abril de 2026 - 6:41 AM

Updated At

Actualizado el 20 de abril de 2026 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Isauro Méndez Ramos, de 90 años, fue reportado desaparecido por su hija. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que fue encontrado esta mañana un hombre de 90 años que había sido reportado como desaparecido en Añasco.

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La Oficina de Prensa de la Comandancia para la región policiaca de Mayagüez indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

Personal de Manejo de Emergencias llegó al lugar, descrito como “una finca” cercana la residencia. Estaba en “buen estado”, pero era atendido para verificar su condición en detalle.

Más temprano, en comunicado de prensa, la Uniformada indicó que Isauro Méndez Ramos había sido visto por última vez el pasado sábado, 18 de abril, en su residencia, ubicada en el kilómetro 3.9 de la carretera PR-430, en el barrio Oveja.

Méndez Ramos residía solo, agregó el informe policiaco sobre el caso, que está a cargo del agente Bisbal Torres, adscrito a la División de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Mayagüez.

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Breaking NewsDesaparecidosPolicía de Puerto RicoAñascoAdultos mayores
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