Encuentran a nonagenario que fue reportado como desaparecido en Añasco

La Policía informó que fue encontrado esta mañana un hombre de 90 años que había sido reportado como desaparecido en Añasco.

La Oficina de Prensa de la Comandancia para la región policiaca de Mayagüez indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

Personal de Manejo de Emergencias llegó al lugar, descrito como “una finca” cercana la residencia. Estaba en “buen estado”, pero era atendido para verificar su condición en detalle.

Más temprano, en comunicado de prensa, la Uniformada indicó que Isauro Méndez Ramos había sido visto por última vez el pasado sábado, 18 de abril, en su residencia, ubicada en el kilómetro 3.9 de la carretera PR-430, en el barrio Oveja.