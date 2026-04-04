Buscan a hombre de 85 años reportado como desaparecido en Humacao: ¿lo has visto?

La Policía de Puerto Rico solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de un hombre de 85 años que desapareció el pasado 21 de marzo, en horas de la tarde, del área de observación del Hospital Ryder, en Humacao, donde recibía atención médica.

Según el informe preliminar, el desaparecido fue identificado como Nelson Pérez Fontánez, residente de Humacao, cuyo caso fue reportado por una trabajadora social.

El octogenario fue descrito como de tez negra, con una estatura de 5 pies y 4 pulgadas, un peso aproximado de 120 libras, ojos marrones y cabello canoso.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa gris, pantalón tipo pijama rojo, boina y sandalias.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de manera confidencial con la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2463 o 2464.

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También pueden contactar al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao al (787) 852-1224, extensiones 1610, 1450 a la 1452, 1550 o 3027, o escribir a través de la cuenta oficial en X @PRPDNoticias o en Facebook en facebook.com/prpdgov.