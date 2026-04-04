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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia en Arroyo: hombre muere en medio de un accidente de tránsito

El caso se reportó en la madrugada de este Sábado Santo, confirmó la Policía

4 de abril de 2026 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un accidente de tránsito. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó a eso de las 12:10 a.m. de este Sábado de Gloria en el kilómetro 129.9 de la PR-3, en el municipio de Arroyo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de auto en el lugar, cuyas circunstancias aún se encuentran bajo investigación.

La investigación indica que el conductor del vehículo sufrió heridas graves y, debido a la magnitud de las lesiones, falleció. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAccidentesArroyo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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