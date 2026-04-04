Tragedia en Arroyo: hombre muere en medio de un accidente de tránsito

Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó a eso de las 12:10 a.m. de este Sábado de Gloria en el kilómetro 129.9 de la PR-3, en el municipio de Arroyo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de auto en el lugar, cuyas circunstancias aún se encuentran bajo investigación.

La investigación indica que el conductor del vehículo sufrió heridas graves y, debido a la magnitud de las lesiones, falleció. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.