Tragedia en Arroyo: hombre muere en medio de un accidente de tránsito
El caso se reportó en la madrugada de este Sábado Santo, confirmó la Policía
4 de abril de 2026 - 11:02 AM
4 de abril de 2026 - 11:02 AM
Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó a eso de las 12:10 a.m. de este Sábado de Gloria en el kilómetro 129.9 de la PR-3, en el municipio de Arroyo, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de auto en el lugar, cuyas circunstancias aún se encuentran bajo investigación.
La investigación indica que el conductor del vehículo sufrió heridas graves y, debido a la magnitud de las lesiones, falleció. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: