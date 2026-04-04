Niña de seis años sufre heridas en el rostro tras ser atacada por un perro en San Sebastián
La menor se acercó a un can de raza pastor alemán, que se encontraba amarrado
4 de abril de 2026 - 10:32 AM
Una niña de seis años resultó con heridas en su rostro luego que un perro de la atacara en un incidente reportado el viernes en el sector La 21, del barrio Hoya Mala, en San Sebastián.
La querellante informó a la Policía que, mientras se encontraba compartiendo en la residencia de un familiar, su hija se acercó a un can de raza pastor alemán, que se encontraba amarrado.
En ese momento, el animal la habría atacado en el área del rostro específicamente en la frente.
La Uniformada indicó que la menor fue transportada al Centro de Diangonóstico y Tratamiento (CDT) del municipio, donde la doctora de turno, indicó que presentaba heridas abiertas.
Posteriormente, fue referida y trasladada en condición estable a un hospital del área metropolitana.
Tras el incidente, las autoridades inidcaron que se le notificó al agente Iván Martínez Coordinador de la Ley 154 (Ley para el bienestar y la Protección de los animales), quien informó que “el can permanecerá en el hogar bajo observación por un periodo aproximado de 10 días y se realizaron gestiones con el Departamento de Salud”.
También, se notificó al Departamento de la Familia.
