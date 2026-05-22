Canadá continúa su acercamiento a Pekín con la visita del ministro de Exteriores chino

Toronto- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, realizará una visita oficial a Canadá entre el 28 y el 30 de mayo, para avanzar en “un compromiso pragmático” y en la implementación de la renovada asociación estratégica entre ambos países, informó este viernes el Gobierno canadiense.

El viaje de Wang es la primera visita bilateral de un jefe de la diplomacia china al país norteamericano desde 2016, y supone un nuevo gesto de acercamiento entre Ottawa y Pekín tras años de tensiones diplomáticas y comerciales.

Wang será recibido en Ottawa el 28 de mayo por su homóloga canadiense, Anita Anand, con quien abordará cuestiones relacionadas con el comercio, las inversiones, la seguridad global y asuntos bilaterales.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, afirmó en Pekín que las relaciones entre ambos países “han experimentado un cambio positivo y continúan desarrollándose favorablemente”.

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La visita se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, viajara a Pekín en enero acompañado de Anand y anunciara una actualización de la asociación estratégica entre Canadá y China, en el primer viaje de un jefe de Gobierno canadiense al gigante asiático desde 2017.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron gravemente en 2018 tras la detención en Vancouver, a petición de Estados Unidos, de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei y hija del fundador de la compañía tecnológica.

Carney ha afirmado que está listo para reunirse con Trump si éste muestra “respeto por la soberanía canadiense”. (Adrian Wyld)

Pekín respondió arrestando a los ciudadanos canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y aplicando restricciones comerciales a productos canadienses.

Aunque los tres fueron liberados en 2021, los vínculos volvieron a tensarse en 2023 después de que Canadá acusara a China de interferir en procesos electorales canadienses.

Desde que Carney llegó al poder a principios de 2025, Canadá se ha esforzado por recomponer sus relaciones con China como parte de la nueva política canadiense destinada a reducir su dependencia comercial de Estados Unidos ante las amenazas a la soberanía del país del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ottawa destacó este viernes la importancia de la relación económica bilateral y señaló que las exportaciones canadienses de mercancías a China alcanzaron en 2025 los $34,400 millones de dólares canadienses (unos $25,000 millones estadounidenses), un 14.7 % más que el año anterior.