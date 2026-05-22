Organizaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores tronaron contra el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria Rivera, por entender que su impulso a la “agrupación” de proyectos federales para propósitos de subastas, con el propósito de atraer firmas más grandes de diseño y construcción, constituye “discrimen” contra los profesionales locales.