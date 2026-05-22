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prima:Arquitectos e ingenieros censuran a jefe del COR3 por subastas: “Sí contamos con experiencia”

Los gremios profesionales rechazaron la premisa de que debe favorecerse a firmas externas para acelerar la reconstrucción

22 de mayo de 2026 - 5:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El COR3 se encarga de tramitar los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Organizaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores tronaron contra el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria Rivera, por entender que su impulso a la “agrupación” de proyectos federales para propósitos de subastas, con el propósito de atraer firmas más grandes de diseño y construcción, constituye “discrimen” contra los profesionales locales.

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COR3SubastasColegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto RicoColegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
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Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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