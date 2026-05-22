Arquitectos e ingenieros censuran a jefe del COR3 por subastas: “Sí contamos con experiencia”
Los gremios profesionales rechazaron la premisa de que debe favorecerse a firmas externas para acelerar la reconstrucción
22 de mayo de 2026 - 5:15 PM
22 de mayo de 2026 - 5:15 PM
Organizaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores tronaron contra el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria Rivera, por entender que su impulso a la “agrupación” de proyectos federales para propósitos de subastas, con el propósito de atraer firmas más grandes de diseño y construcción, constituye “discrimen” contra los profesionales locales.
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