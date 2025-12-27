Opinión
La primera parada será en Canadá: Volodymyr Zelensky se reunirá con Mark Carney

El encuentro se llevará a cabo antes de su diálogo con el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump

27 de diciembre de 2025 - 12:30 PM

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Toronto, Canadá - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hará una escala este sábado en la ciudad canadiense de Halifax, para celebrar un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, poco antes de que el líder ucraniano prosiga su viaje a Florida donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá confirmó este sábado que Carney y Zelenski se reunirán en Halifax, en la costa atlántica canadiense, a las 13.05 hora local (17.05 GMT).

Zelensky viaja a Florida para reunirse con el presidente Trump y tratar las negociaciones de paz con Rusia.

La escala de Zelensky en Halifax se produce después de que el presidente ucraniano mantuviese el viernes una conversación telefónica con Carney.

Según señaló el Gobierno canadiense en un comunicado, los dos líderes trataron la situación de las conversaciones de paz.

“El primer ministro reafirmó el compromiso de Canadá con Ucrania a lo largo de estas negociaciones y subrayó la necesidad de mantener la presión sobre Rusia para que negocie. Canadá sigue implicada, a través de la Coalición de los Voluntarios, en el impulso de esfuerzos conjuntos para la seguridad y la recuperación de Ucrania”, señaló el comunicado, que no mencionó la reunión de este sábado.

El viernes, Zelensky también informó que había mantenido conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La reunión entre Zelensky y Trump se centrará en el borrador del plan de paz que Zelensky hizo público esta semana, así como en las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y en un acuerdo económico.

El líder ucraniano ha indicado que su plan de paz, con 20 puntos, “está listo en un 90%”.

“Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%”, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que Ucrania está dispuesta a realizar.

UcraniaRusiaVolodymyr ZelenskyDonald TrumpEstados UnidosVladimir Putin
