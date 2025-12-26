Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Se acerca el fin de la guerra en Ucrania? Volodymyr Zelensky y Donald Trump sostendrán una reunión clave

El encuentro será este próximo domingo en el estado de Florida

26 de diciembre de 2025 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este viernes que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se producirá probablemente el próximo domingo en Florida.

RELACIONADAS

“Tenemos un orden del día amplio. Será el fin de semana. Creo que será el domingo, en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump”, afirmó Zelensky en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

De acuerdo con el presidente, las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

“El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%”, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Este viernes, Zelensky había adelantado en Telegram que pensaba reunirse con Trump “en un futuro cercano” y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir “mucho”, en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

El medio ucraniano Kyiv Post había adelantado, citando fuentes diplomáticas, que la cita podía producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, en la residencia de Trump de Mar-a-Lago en Florida.

Zelensky mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

“Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas”, anticipó.

Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Kiev.

Sin embargo, todavía hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

Tags
Breaking NewsVolodymyr ZelenskyFloridaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: